Sáng cùng ngày người thân của ông Nguyễn Phú C (56 tuổi, ngụ TP Dĩ An) không thấy ông C ở nhà nên trích xuất camera và phát hiện ông đã đi ra ngoài từ lúc 1 giờ sáng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 25/2, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong ống cống thoát nước đặt tại công trình. Nạn nhân là ông N.P.C. (56 tuổi, ngụ TP Dĩ An).

Ống cống nơi phát hiện nạn nhân nằm chết - Ảnh: Báo Công an TP.HCM Cụ thể, sáng cùng ngày, người thân không thấy ông C. ở nhà nên trích xuất hình ảnh từ camera và phát hiện ông C. đi ra khỏi nhà từ lúc 1h. Những người trong gia đình chia nhau đi tìm, đến hơn 10h cùng ngày, phát hiện ông C. nằm tử vong trong ống cống thoát nước tại công trình thi công nâng cấp đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình (TP Dĩ An), miệng nạn nhân sùi bọt mép. Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, nhận thông tin, công an có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bên trong ống cống, công an phát hiện một bịch thuốc trừ sâu đã khui, một chiếc ly có đựng thuốc trừ sâu pha nước và chiếc ống hút. Thi thể nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Vụ bị thanh niên say xỉn tông chết khi đang cứu người trên đường: Bà mất đúng ngày cháu chào đời Vụ việc bà Nguyễn Thị Hiên (55 tuổi, ở xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị tông tử vong trong lúc đang giúp người gặp nạn trên đường xảy ra ngày 23/2 đã khiến nhiều người xót xa. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-an-ong-tu-vong-mieng-sui-bot-mep-trong-ong-cong-cua-cong-trinh-o-binh-duong-722242.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-an-ong-tu-vong-mieng-sui-bot-mep-trong-ong-cong-cua-cong-trinh-o-binh-duong-722242.html