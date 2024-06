Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) về tội "sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm" và "chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Tháng 3 năm nay, Richard gửi cho Vi 500 USD qua ví MoMo và hứa khi nào Vi tìm được bé gái thì sẽ thuê căn hộ cho Vi ở để quay clip sex.

Sau đó, Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) thì gặp cháu N.K.T.M. đang ngồi một mình nên đến nói chuyện và biết M. 6 tuổi, thường xuyên ở khu vực này xin tiền vào buổi tối. Nói chuyện xong, Vi cho bé 10.000 đồng để làm quen, rồi Vi về nhà trọ ở Tân Bình.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng với Phạm Huỳnh Nhật Vi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tối 3/4, Vi đến trước khu vực 161 Đồng Khởi thì gặp lại cháu N.K.T.M. và em của M. là L.H.T.L. (3 tuổi) đang ngồi vỉa hè nên đến nói chuyện, rồi cho 2 bé 10.000 đồng. Sau đó, Vi dụ 2 bé đi ăn kem và gà rán. Trong lúc đó, Vi chụp hình 2 bé gửi cho Richard thì người này đồng ý chọn bé M., do thấy bé L. còn nhỏ không ai trông coi nên Vi dẫn L. đi cùng.

Vi dẫn hai bé đi bộ qua nhiều đường từ quận 1 sang quận 8, vừa đi Vi vừa nhắn tin với Richard trao đổi về chỗ ở. Một lúc sau, Richard nhắn tin thông báo đã thuê một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Richard thuê căn hộ này thông qua ứng dụng cho thuê căn hộ. Sau đó Richard hướng dẫn Vi cách sử dụng căn hộ.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 3/4 đến ngày 7/4, khi ở cùng tại chung cư trên, Vi đã quay 12 đoạn video clip khiêu dâm để gửi cho Richard.

Đến ngày 8/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 1 và Công an quận Bình Thạnh ập vào căn hộ, giải cứu thành công hai bé và đưa Vi về làm việc. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận toàn bộ hành vi như trên.

Lực lượng công an giao trả 2 bé gái về với gia đình - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1, tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997; ở phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai con là cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) từ tối 3/4. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con.

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm.

Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 20h30 ngày 3/4 có một phụ nữ lợi dụng lúc 2 đứa bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ đi theo từ quận 1 sang quận 8. Người này sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa nạn nhân về chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Lực lượng cảnh sát hình sự cùng Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đang khống chế 2 con chị Nguyễn Thị Chi tại một căn hộ ở tháp Ruby, chung cư Saigon Pearl.