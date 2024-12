Quá trình điều tra, công an xác định, trong khi tham gia giao thông, do bực xúc việc anh Lương Văn B. (SN 1994, quê tỉnh Đắk Nông) lái xe tải vượt và bấm còi xe nên Phạm Tiến Thành đã có hành vi dừng và chặn xe ô tô bán tải giữa đường.

heo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Phạm Tiến Thành (SN 1985, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau đó, Thành dùng hung khí (gậy bằng kim loại và bình xịt), đe dọa tấn công và có lời nói thô tục xúc phạm đối với anh B. gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định, ngày 8/6/2023, Phạm Tiến Thành và đồng phạm (14 đối tượng) có hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng; Cố ý làm hư hỏng tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" tại khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sau đó, Thành bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử về tội danh “Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 2/2/2024, Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú tuyên phạt Phạm Tiến Thành 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Sau đó Phạm Tiến Thành có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến ngày 30/9/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phạm Tiến Thành tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án.

Dù đang trong thời gian thử thách song Phạm Tiến Thành tiếp tục có hành vi phạm tội tương tự.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Tiến Thành - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe bán tải do Phạm Tiến Thành cầm lái, vượt chặn đầu xe tải trên đường DT 741.

Sau khi chặn đầu xe tải, Thành cầm theo gậy sắt hùng hổ bước xuống, chĩa về tài xế xe tải với thái độ đe doạ. Chưa dừng lại, Thành tiếp tục quay lại xe và lấy bình xịt hơi cay, xịt về phía tài xế.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng cơ quan chức năng cần nhanh chóng xử lý hành vi hung hãn của kẻ này.

Ghi nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Phước, Công an TP Đồng Xoài và Công an huyện Đồng Phú đã lập tức vào cuộc xử lý vụ việc.