Cháy lớn tại công ty sản xuất bật lửa ở Quảng Ninh: Cột khói cao hàng trăm mét, khẩn trương di tản công nhân trong xưởng

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng hơn 14h hôm nay (18/12), đã xảy ra cháy tại nhà xưởng Công ty Điện tử Vạn Lực, Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất bật lửa của Công ty Điện tử Vạn Lực tại KCN Cái Lân - Ảnh: Báo Dân Việt

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã bao trùm, cột khói cao hàng trăm mét - Ảnh: VietNamNet

Ngay khi nhận được tin báo cháy lúc 14 giờ 8 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng và phương tiện đến hiện trường, gồm: Đội PCCC chuyên ngành KCN Cái Lân, Công an phường Bãi Cháy, Đội PCCC Công an TP.Hạ Long, Điện lực Hạ Long, Cảng dầu B12; Công ty Nhiệt điện Thăng Long; Cấp cứu mỏ phối hợp xử lý.