Mặc dù công trường được trang bị đầy đủ các biển báo, nội quy về an toàn lao động, tuy nhiên việc tự ý sử dụng thang vận thăng sai quy định và vượt quá cân nặng tải trọng, ngoài giờ lao động dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Theo VTC News đưa tin, UBND huyện Quốc Oai và các cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại công trình xây dựng nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Đông Yên B, xã Đông Yên, do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Quốc Oai là chủ đầu tư.

Theo báo Người Lao Động, vào ngày 18-6, sau khi hết giờ làm việc, công nhân tại công trường xây dựng nâng cấp, mở rộng Trường Mầm non Đông Yên B ra về.

Đến khoảng 19 giờ, bảo vệ công trình nghe tiếng động lớn và ra quan sát thì phát hiện có 10 người bị thương nằm ở vị trí thang máy vận chuyển vật liệu xây dựng. Trên thang có ghi thông số tải trọng 500 kg và có biển cảnh báo cấm chở người.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong và 7 người bị thương. Ảnh: Người Lao Động.

Sau khi phát hiện sự việc, bảo vệ công trình đã liên hệ với đơn vị thi công để bố trí phương tiện đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 (TP Hà Nội). Tuy nhiên, sau khi đến bệnh viện, trong số này có 3 người đã tử vong do bị thương nặng. Đơn vị thi công đã chủ động đưa 3 nạn nhân tử vong về quê (1 người ở tỉnh Hà Giang, 1 người ở tỉnh Sơn La, 1 người ở xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và phối hợp cùng gia đình tổ chức an táng chu đáo, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các gia đình có người tử vong. Đối với 7 trường hợp bị thương, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 105.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về vụ việc, UBND huyện Quốc Oai đã chỉ đạo Công an huyện thực hiện xác minh, điều tra khởi tố vụ án theo quy định, đồng thời tổ chức Đoàn công tác đi chia buồn, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị thương và gia đình có người tử vong; chủ động, phối hợp Bệnh viện Quân y 105 chữa trị người bị thương.

UBND huyện Quốc Oai chỉ đạo công an huyện thực hiện xác minh, điều tra vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an huyện Quốc Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an huyện Quốc Oai đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ.