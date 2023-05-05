Đà Lạt: Thêm một nhà hàng bị lừa hơn nửa tỷ đồng vì nhận đặt tiệc qua điện thoại

Đời sống 05/05/2023 14:39

Đây đã là vụ lừa đảo thứ hai với cùng một cách thức gọi điện thoại đặt tiệc và nhờ mua quà cho khách VIP, chỉ trong vài ngày nhưng mức độ đã ngày cảng trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 4/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã nhận đơn trình báo của nhà hàng Vừng Ơi (đường Thánh Mẫu, phường 7, TP Đà Lạt) về việc bị nhóm đối tượng làm giả giao dịch chuyển khoản tiền đặt cọc.

Cụ thể, ngày 1/5, nhà hàng nhận được điện thoại của một người xưng tên là Việt Thanh, công tác tại một đơn vị cấp tỉnh ở Lâm Đồng, đề nghị đặt bàn tiệc cho đoàn khách hàng chục người, với giá 350.000 đồng/suất. Thanh gửi hình chai rượu và yêu cầu nhà hàng chuẩn bị loại rượu này trong bữa tiệc.

Khi được hồi đáp không tìm ra loại rượu trên, Thanh nói có quen đơn vị cung cấp rượu và gửi số điện thoại zalo có tên “Cửa hàng xuất nhập khẩu” để nhà hàng đặt mua. Sau đó, Thanh còn nhờ nhà hàng mua 50 hộp sâm để làm quà tặng cho đoàn khách VIP và tiết lộ người sở hữu số điện thoại zalo “Cửa hàng xuất nhập khẩu” chuyên cung cấp loại sâm này.

Đà Lạt: Thêm một nhà hàng bị lừa hơn nửa tỷ đồng vì nhận đặt tiệc qua điện thoại - Ảnh 1
Nhà hàng 'Vừng Ơi' là nhà hàng thứ hai bị lừa đặt tiệc qua điện thoại - Ảnh: VTC News 

Theo thông tin từ VTV News, ông Nguyễn Đình Quốc Huy, chủ nhà hàng Vừng Ơi cho biết, để tạo sự tin tưởng, người xưng tên Việt Thanh còn chuyển hình sao chụp giao dịch chuyển khoản từ Ngân hàng Agribank vào tài khoản nhà hàng Vừng Ơi.

Anh Huy nghĩ do ngày nghỉ lễ nên tiền khách chuyển vào tài khoản bị chậm, vì vậy, ngay trong chiều 1/5, nhà hàng đã 5 lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Dương Ngọc Khánh (Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank) với số tiền 527 triệu đồng để mua rượu và sâm giúp khách đặt tiệc, tổng cộng 20 chai rượu, 40 hộp sâm thường, 10 hộp sâm VIP.

Đà Lạt: Thêm một nhà hàng bị lừa hơn nửa tỷ đồng vì nhận đặt tiệc qua điện thoại - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn đặt tiệc giữa kẻ lừa đảo và nhà hàng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Cũng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhà hàng An Mộc ở Phường 4 (TP Đà Lạt) cũng gặp phải chiêu thức lừa đảo tương tự. Ngay sau đó, nhà hàng đã trình báo cơ quan Công an về vụ việc.

Cụ thể, đối tượng lừa đảo báo với nhà hàng là muốn đặt phòng cho khoảng 20-25 người vào buổi tối, đồng thời yêu cầu nhà hàng chuẩn bị 12 chai rượu vang và mua giúp hàng chục hộp sâm để làm quà tặng.

Vì nhà hàng không có sẵn loại rượu vang và sâm mà khách yêu cầu nên đối tượng đã đề xuất chuyển tiền nhờ nhà hàng mua giúp. Đối tượng lấy lý do kẹt mạng nên nhà hàng chưa nhận được tin nhắn chuyển tiền, trong khi đối tượng vẫn gửi cho nhà hàng những tin nhắn giả mạo là đã chuyển khoản.

Đến tối, sau khi khách đặt không tới nhà hàng, rượu và sâm cũng không đưa tới thì nhà hàng mới phát hiện bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền tổng số tiền là hơn 236 triệu đồng.

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Bằng hành vi giả đặt tiệc số lượng lớn rồi yêu cầu nhà hàng mua thực phẩm tại địa chỉ chỉ định, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo rất tinh vi rồi chiếm đoạt tài sản.

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