Cúng cô hồn vào ngày nào?

Truyền thuyết dân gian kể rằng, hằng năm cứ đến ngày 2/7 âm lịch, Diêm Vương cho mở Quỷ Môn Quan để những vong hồn đói khát có thể trở lại trần gian rồi đến sau 12 giờ đêm ngày 14/7 thì phải quay trở về. Như vậy tính từ 2-14/7 âm lịch, các vong hồn được xá tội, trở lại trần gian quấy phá người dân. Chính vì thế mọi người mới có tục lệ sắm đồ lễ dâng lên những cô hồn đói khát không nhà không cửa để mong được yên ổn, làm ăn phát đạt, ma quỷ sẽ không quấy phá nữa.

Ngoài ra, đây còn là dịp để xá tội cho các linh hồn. Cúng cô hồn cũng nhằm mục đích an ủi, cho những vong hồn đói khát được no nê trước khi phải về địa ngục chịu khổ. Việc làm này không phải là hình thức mê tín dị đoan mà hoàn toàn có ý nghĩa nhân văn cao đẹp: dù ai có tội gì, từng phải chịu trừng phạt ra sao thì cũng nên có ít nhất một ngày họ được tự do, no đủ để vơi bớt phần đau đớn, tủi nhục.

Vậy nên, mọi người có thể cúng cô hồn từ ngày mùng 2 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch.

Cúng cô hồn vào giờ nào thì tốt?

Theo các chuyên gia nghiên cứu, lễ cúng cô hồn nên được thực hiện vào buổi chiều tối, khi đã tắt ánh nắng mặt trời. Vì các âm hồn không nơi nương tựa không thể tiếp xúc với ánh sáng, sẽ khiến hồn xiêu phách tán, không đủ sức quay trở về. Nếu cúng vào ban ngày, các vong hồn sẽ không dám đến để nhận các vật phẩm cúng bố thí của gia chủ.

Các lễ cúng chúng sinh, cúng cô hồn ở các chùa cũng diễn ra vào buổi chiều tối, thậm chí tối hẳn, không làm ban ngày vì sẽ làm suy yếu, tiêu tán các vong hồn. Vậy nên mọi người nên cúng vào lúc tối hẳn, các vong hồn sẽ dễ dàng nhận được đồ lễ mà gia chủ cúng cho.

Những vật phẩm cần thiết để cúng cô hồn

- 1 dĩa muối, 1 dĩa gạo.

- 12 chén cháo loãng hoặc 3 vắt cơm trắng.

- 12 cục đường thẻ.

- Tiền vàng mã (hoặc có thể dùng tiền thật nhưng mệnh giá nhỏ như 1-2-5 ngàn).

- Mía chặt khúc, để nguyên vỏ.

- Các loại bánh kẹo.

- Khoai lang hoặc ngô, sắn luộc.

- 5 loại hoa quả khác màu sắc.

- 3 ly nước nhỏ, 3 cây nhang , 2 ngọn nến nhỏ.

Không cúng xôi, gà hoặc thức ăn mặn. Rải đều tiền vàng ra mâm, để 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi hướng kèm 3 cây nhang. Toàn bộ đồ lễ bày ngoài trời.

Cháo phải nấu loãng vì theo quan niệm dân gian, các vong hồn phải chịu đày đọa dưới địa ngục nên thực quản nhỏ hẹp, không thể nuốt được đồ ăn thông thường. Sau khi cúng xong, muối và gạo được rải xuống mặt đường để tiễn cô hồn đi.

