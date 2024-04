CSGT Đà Nẵng vừa bắt giữ Lại Duy Thiều (49 tuổi), trú tỉnh Nam Định, là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại tỉnh Nam Định đang trên đường bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật: Ngày 12-4, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Lại Duy Thiều (49 tuổi, ngụ Nam Định), nghi phạm trong vụ giết người xảy ra hôm 11-4.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Nam Định, tối 11-4, do mâu thuẫn trong lúc tham gia lễ hội tại khu vực chùa Xá Hạ (huyện Hải Hậu, Nam Định), ông Lê Minh T (52 tuổi, huyện Hải Hậu) bị Thiều dùng dao đâm một nhát vào nách bên trái dẫn đến mất máu cấp, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lại Duy Thiều bị Công an tỉnh Nam Định xác định là nghi phạm giết người (Ảnh: CA - Pháp Luật)

Thông tin từ báo VOV: Sau khi gây án, Thiều bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định truy tìm tung tích thì Thiều liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau, sau đó đón xe khách đường dài để vào các tỉnh, thành phía Nam.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định có Công văn gửi Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, hỗ trợ đón lõng, bắt giữ Lại Duy Thiều.

Công an TP Đà Nẵng bắt giữ nghi phạm (Ảnh: CA - Pháp Luật)

Lúc 17h15 chiều 12/4, xác định Thiều đi trên xe ô tô khách đang di chuyển trên đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tạm dừng phương tiện, bắt giữ Lại Duy Thiều và sẽ bàn giao cho Công an tỉnh Nam Định.

