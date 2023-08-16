Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nghi phạm, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan (nếu có).

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 15/8, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc tống tiền xảy ra ngày 14/8 tại khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội).

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nhận định, đối tượng rất manh động, giữa Thủ đô mà thực hiện hành vi phạm tội công khai, trắng trợn, lộng hành khi bắt cóc bé trai 7 tuổi đang đạp xe trên đường phố.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, từ năm 2004 đến nay mới xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như vụ việc ở quận Long Biên. Đối tượng là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

"Đây là hành động không thể chấp nhận được của đối tượng. Tại cuộc họp báo ở Đông Anh, Hà Nội, sau khi công an phá án vụ giết người, cướp xe ôm, chúng tôi đã cảnh báo với kẻ xấu có ý định phạm tội ở Thủ đô nên từ bỏ chấm dứt. Chúng tôi không bao giờ chịu thua kẻ xấu, chắc chắn chúng tôi bắt được, và sẽ bắt trong thời gian rất ngắn", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh trong buổi họp báo.

Hình ảnh nghi phạm bắt cóc cháu bé - Ảnh: VietNamNet

Ông cho biết, đối tượng không có quan hệ và với gia đình nạn nhân. "Tôi trực tiếp hỏi, đối tượng khai đi trên đường nhìn thấy cháu bé, do nợ nần quẫn bách thì nảy sinh hành vi phạm tội. Lời khai này đưa ra để chống chế còn đối tượng đã chuẩn bị từ trước, từ các biển số giả đến súng bắn cao su gây sát thương", lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nói.

Về thông tin nghi phạm là cán bộ cảnh sát giao thông, ông Tùng cho rằng, có nhiều thông tin đăng tải trên mạng nhưng đều là "không chính thống". Theo xác minh ban đầu, đối tượng không có công ăn việc làm và khai chưa có tiền án.

Theo thông tin từ báo Lao Động, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên Nguyễn Đức Trung nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9h ngày 14/8, Trung sử dụng xe ôtô Kia Morning màu trắng (BKS thật là 88A-28644) lắp BKS giả là 29A-24699; mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Hiện trường nơi nghi phạm Trung thực hiện việc bắt cóc bé trai - Ảnh: Báo Lao Động

Tuy nhiên Trung không trộm cắp được tài sản, nên nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em (dưới 8 tuổi) để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 cuốn băng dính to, đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội (Trung chưa nhớ địa chỉ).

Sau đó, khoảng 18h30’ cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P cho lên xe ôtô.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên Thành phố Hà Nội và liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền (đòi gia đình cháu bé 15 tỉ đồng tiền chuộc).

Đến khoảng 5h ngày 15/8 khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng Công bắt giữ.