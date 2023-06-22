Công an Bảo Lộc xử phạt người lăng mạ nữ lao công đang đi gom rác, buộc xin lỗi công khai

Đời sống 22/06/2023 10:55

Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt đối với người lăng mạ nữ lao công thu gom rác và buộc bà này công khai xin lỗi nhân viên môi trường mà bà đã chửi bới, xúc phạm.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, hôm nay 22/6, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị N. (33 tuổi, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) về hành vi dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. 

Bà N. được xác định là người xúc phạm, lăng mạ chị N.T.H. (nhân viên vệ sinh môi trường Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc) và người thân của chị này vào ngày 18/6.

Công an Bảo Lộc xử phạt người lăng mạ nữ lao công đang đi gom rác, buộc xin lỗi công khai - Ảnh 1
Ngoài bị xử phạt hành chính, bà N. phải công khai xin lỗi nữ nhân viên môi trường mà bà đã chửi bới, xúc phạm - Ảnh: Báo Dân Trí

Cùng với việc phạt tiền, Công an TP Bảo Lộc buộc bà N. phải xin lỗi công khai chị N.T.H.  

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút cho thấy một người phụ nữ đứng trước nhà buông những lời rất khó nghe đối với nữ lao công của Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc đang thu gom rác. 

Trong suốt đoạn clip, người nữ lao công không đáp trả một lời nào đối với người lăng mạ mình.

Công an Bảo Lộc xử phạt người lăng mạ nữ lao công đang đi gom rác, buộc xin lỗi công khai - Ảnh 2
Bà T.T.N. (33 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của nữ lao công đang làm nhiệm vụ, tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Không chỉ miệt thị nữ lao công, chủ nhà này còn lấy chồng, con nữ lao công ra để mắng nhiếc nữ lao công. Ngoài mắng nhiếc, người phụ nữ này còn thể hiện rõ sự miệt thị nghề nghiệp thông qua lời nói của mình.

Theo Công ty Công trình đô thị Bảo Lộc, nguyên nhân từ việc nữ chủ nhà yêu cầu chị lao công bưng thùng rác đi đổ, nhưng vì thùng rác lớn quá chị bưng không nổi. 

Sự việc xảy ra như trong clip là vào chiều ngày 18/6 khi chị N.T.H. đang thu gom rác trên đường Phạm Ngọc Thạch.

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Đèn xe bên phải của người này bị vỡ, dấu vết trùng khớp với các mảnh vỡ tại hiện trường.

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Từ khóa:   xử phạt hành chính nữ lao công nhân viên môi trường

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