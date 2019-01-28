Có nên nghỉ việc gần Tết để tìm một cơ hội mới?

Vô vàn lý do để nhảy việc thời điểm trước tết hoặc sau tết. Tiền thưởng không hấp dẫn, nhiều người sẵn sàng rời bỏ công ty để tìm đến một doanh nghiệp khác “có vẻ” như mức lương tốt hơn, có thưởng tết cao hơn. Sau tết cũng là thời điểm mà nhiều người nhảy việc sau khi lĩnh đủ tiền thưởng tết và lương của mình.

Các giám đốc, trưởng phòng nhân sự cứ đến gần tết lại lo lắng về các vị trí trong công ty khi nhân viên luôn có tư tưởng có nên nghỉ việc trước tết hay nghỉ việc sau tết. Bài toán tìm người sau mỗi dịp tết luôn rất khó để giải quyết, bởi lẽ tìm một người phù hợp không hề dễ, nhưng cứ đến tết, từ nhân viên nhỏ tới các sếp lớn không loại trừ một ai, tất cả đều có khả năng sẽ nghỉ việc.

Có nên nghỉ việc gần tết là câu hỏi nhiều người băn khoăn khi năm mới sắp đến

Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định nên cân nhắc xem bản thân thật sự có nên nghỉ việc gần tết hay không, xem xét các lý do dưới đây để có một lựa chọn đúng đắn nhất.

Có nên nghỉ việc thời điểm gần tết?

Xem xét khả năng phát triển của bản thân trong tương lai. Nếu cảm thấy kỹ năng của mình không được tận dụng hết hoặc công việc không có sự phát triển trong tương lai, không thể thăng tiến thì có thể nên rời bỏ để tìm một nơi mới phù hợp hơn, tiến bộ hơn.

Cảm nhận tâm trạng khi đến công ty và đối với đồng nghiệp. Điều này vô cùng quan trọng vì nếu như làm việc trong một môi trường không thoải mái, không có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, sẽ rất mệt mỏi và áp lực mỗi khi đến công sở. Ngoài ra, tâm lý không tốt cũng là lý do khiến cho công việc không mấy thuận lợi, kìm hãm sự phát triển và sáng tạo của bản thân.

Mức lương và chế độ cũng là một nguyên nhân lớn dẫn đến vấn đề nghỉ việc dịp tết của nhiều người. Nên xem xét nhìn nhận cả hai mặt tốt và xấu bởi có thể mức lương hiện tại chưa đúng với mong muốn nhưng hoàn toàn có thể thỏa thuận lại với quản lý và giám đốc nhân sự. Có nhiều công ty đưa ra các quy định khá khắt khe nhưng các chế độ đãi ngộ của họ đối với nhân viên tốt, quan trọng tính bình đẳng và luôn lắng nghe, tôn trọng nhân viên. Đó cũng là điểm cộng tạo ra môi trường làm việc lành mạnh và thoải mái.

Trước khi quyết định nghỉ việc, nên xem xét lại những lý do mình rời đi có chính đáng?

Cơ hội và những rủi ro khi nghỉ việc gần tết

Nhảy việc cuối năm là cơ hội để nắm bắt những việc làm mong muốn với mức lương hấp dẫn. Thời điểm cuối năm, nhiều vị trí cấp cao được tuyển dụng để sẵn sàng cho một năm mới với những nhóm mới phát triển. Do đó, đây là cơ hội để được học tập, tiếp xúc làm quen với công việc và phát triển các kỹ năng của bản thân một cách tối ưu.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng cũng đánh giá cao các ứng viên nhảy việc cuối năm vì cho rằng họ không bị áp lực bởi thưởng tết, sẵn sàng đánh đổi để đương đầu với công việc mới nhiều khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, hãy lưu ý hoàn thành mọi chỉ tiêu tại công ty cũ để tránh rắc rối ảnh hưởng đến công việc mới.

Nhưng nghỉ việc cuối năm cũng đem lại nhiều rủi ro cho cá nhân vì thời điểm này, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để trải qua các vòng phỏng vấn, bên công ty mới có nhiều dự án nên khá bận rộn không có nhiều thời gian cho việc tuyển dụng. Rất có thể, việc chuyển việc sẽ phải kéo dài đến ra tết với thời gian thất nghiệp kéo dài.

Nên xem xét công việc mới có thực sự xứng đáng và phù hợp với bản thân hay không vì chấp nhận rời việc cũ tức là sẽ phải đánh đổi số tiền thưởng cho cả một năm nỗ lực phấn đấu để đến với một vị trí mới bắt đầu từ con số 0. Làm quen với công việc mới cũng không hề dễ dàng và sẽ khá vất vả trong thời điểm cuối năm bận rộn.

Chấp nhận nghỉ việc gần tết là phải đánh đổi số tiền thưởng tết của cả một năm vất vả phấn đấu

Hãy nghỉ việc có trách nhiệm và có văn hóa

Xác định một lý do cụ thể và chân thành, đừng bao giờ nói dối vòng vo với giám đốc nhân sự của mình. Nên chia sẻ nếu công việc không hợp với bản thân, không còn thấy tình yêu nơi công sở nữa hoặc đơn giản cảm thấy mức lương không phù hợp và không thể thỏa thuận mức lương hợp lý hơn.

Nghĩ đến việc tìm người mới thay thế hoặc có trách nhiệm với vị trí hiện tại của mình bằng cách sẵn sàng hỗ trợ công ty ngay khi đã nghỉ việc. Tuy rằng có thể sẽ chẳng có công ty nào yêu cầu nhân viên hỗ trợ khi đã nghỉ việc, nhưng đó cũng là một cách thể hiện trách nhiệm, thể hiện văn hóa nghỉ việc.

Đừng bao giờ nghỉ việc vì nghĩ mình sẽ tìm được một công việc khác có tiền lương cao hơn. Bởi vì không bao giờ có một công việc nhàn hạ với mức lương cao. Nếu có, bản thân sẽ phải đánh đổi với việc kỹ năng của mình không thể phát triển mà mãi mãi dậm chân tại chỗ. Rất có thể mức lương ở công ty mới cũng vậy, sẽ tăng rất chậm hoặc thậm chí không được tăng lương trong nhiều năm liền.

Ngoài ra, khi nghỉ việc, hãy chủ động sắp xếp mọi việc chu toàn nhất có thể, đừng để cho người khác phải dọn dẹp những sai lầm hay công việc do mình để lại. Đó cũng là một cách nghỉ việc có văn hóa giúp người ở lại có ấn tượng tốt khi mình đã rời đi.

Cuối cùng, hãy luôn tôn trọng công ty cũ - nơi đã trả lương đầy đủ cho mình. Không nên nói xấu đồng nghiệp cũ, nói xấu sếp cũ hoặc bàn tán về chế độ không hợp lý của công ty cũ. Bởi vì, mỗi doanh nghiệp có một chế độ khác nhau, một văn hóa khác nhau. Bản thân mình không phù hợp không có nghĩa là người khác cũng không phù hợp. Do đó, hãy luôn tôn trọng nơi cũ để nhận lấy sự tôn trọng cho bản thân mình.