Làm gì sau khi nghỉ việc để vẫn sống tốt và dư dả tiền bạc

Sau khi nghỉ việc, hãy dành thời gian cho bản thân và nếu muốn mình vẫn sống tốt, dư dả tiền bạc để chuẩn bị sẵn sàng tìm kiếm một công việc phù hợp hơn, hãy cân nhắc những việc sau đây:

Nhiều người cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì sau khi nghỉ việc. Họ thường vội vã tìm việc hoặc lo sợ những tháng ngày thất nghiệp sẽ khiến bản thân phải khổ sở, thiếu thốn. Nếu còn đang độc thân, đừng vội nhận những công việc mình không cảm thấy hứng thú, bởi như vậy có thể dẫn đến tình trạng chính mình không thấy hạnh phúc khi tiếp nhận công việc mới và biết đâu sẽ lại sớm phải ra đi, vừa tốn thời gian lại tốn cả công sức.

Đừng vội ép bản thân phải đi làm ở công ty mới ngay sau khi nghỉ việc nếu còn đang độc thân

Tận hưởng một chuyến đi du lịch thú vị

Tâm lý sau khi nghỉ việc của mỗi người đều mong bản thân được nghỉ ngơi xứng đáng sau quãng thời gian nỗ lực cống hiến tại công ty. Hãy lên kế hoạch cho bản thân có một chuyến du lịch tuyệt vời và ý nghĩa với người thân, bạn bè hay người yêu của mình. Tuy nhiên, cũng nên cân đối ngân sách chi tiêu để không rơi vào tình trạng thiếu thốn sau khi thất nghiệp.

Ngoài ra, sau khi thất nghiệp đừng vội tìm việc ngay, có thể dành thời gian để làm việc mình thích như dành một ngày để ngủ nướng hay xem hết bộ phim mà lâu rồi chưa có thời gian xem,... Rủ đám bạn thân đi cà phê, dạo quanh thành phố buổi sáng ngày thường tận hưởng không khí trong lành,... tất cả những việc mà một nhân viên khi đi làm không có nhiều cơ hội thực hiện thì hãy tranh thủ làm và tận hưởng sau khi nghỉ việc.

Tận hưởng một chuyến du lịch là món quà xứng đáng dành tặng bản thân sau một thời gian dài nỗ lực làm việc

Tìm kiếm một công việc bản thân thấy hứng thú hơn

Sau khi nghỉ việc, nên dành một buổi để thống kê lại những thành tựu mà bản thân đạt được khi còn đi làm tại công ty cũ để thêm vào hồ sơ xin việc của bản thân, chuẩn bị cho kế hoạch xin việc mới. Hành trình xin việc bắt đầu, nhưng đừng để tâm lý “thất nghiệp” đẩy bản thân vào sự lo âu và vội vàng quyết định nhận việc ở công ty mới mà mình không cảm thấy hứng thú.

Bình tĩnh phân tích những điểm lợi cũng như bất lợi ở công việc đó, trau dồi thêm kinh nghiệm bằng một vài cuộc phỏng vấn ở nhiều vị trí trong những công ty khác nữa trước khi đưa ra quyết định vào làm ở bất cứ một công ty nào. Ngoài ra, khi xin việc cũng nên nghiêm túc ngẫm lại xem bản thân đòi hỏi một chế độ ra sao, mức lương mới thế nào để từ đó có thể thỏa thuận theo đúng ý muốn với nhà tuyển dụng.

Chuẩn bị thật kỹ cho hành trình tìm việc mới để nâng mức lương của bản thân và chọn cho mình một công việc có chế độ tốt hơn

Sau khi nghỉ việc, thời gian rảnh rỗi có thể đem lại nhiều cơ hội tìm kiếm những công việc làm thêm tại nhà hay dành thời gian cho việc kinh doanh nhỏ lẻ mà bản thân mơ ước từ lâu. Đừng trì hoãn những công việc mình mong muốn thực hiện, hãy dành thời gian để thử sức với những công việc cá nhân trước khi thực sự đi tìm việc tại một công ty nào đó

Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp

Để bản thân vẫn có một khoản thu nhập nhỏ sau khi nghỉ việc, nên nhanh chóng nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp được chi trả khi đã đóng bảo hiểm đủ từ 12 đến 36 tháng và chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định phát luật tại công ty cũ.

Nhận các khoản tiền trợ cấp giúp bản thân có một khoản thu nhập dư dả hơn sau khi nghỉ việc

Ngoài ra, đối với những người đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm và chưa đủ tuổi để nghỉ hưu, không tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau 1 năm nghỉ việc thì nên nộp hồ sơ cho bên cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận tiền trợ cấp. Tuy nhiên, khoản thanh toán cho trợ cấp này sẽ lâu hơn so với tiền trợ cấp thất nghiệp.

Nếu sau khi nghỉ việc muốn bản thân vẫn rảnh rang được làm điều mình thích và vẫn có một khoản thu nhập, ngoài những khoản tiền trợ cấp được nhận theo đúng quy định, nên tự kiếm cho mình một nguồn thu khác từ công việc làm thêm, hay nhận việc làm tại nhà mà không để bản thân phải quá gò bó.