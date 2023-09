Clip nữ sinh Nghệ An nói 7 thứ tiếng siêu đáng yêu gây sốt mạng

Your browser doesn't support video.

Cô gái Khánh Vy đã nói tổng cộng 7 thứ tiếng gồm: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung, Nhật, Anh, Ý và Việt Nam. Nhiều thành viên mạng am hiểu ngôn ngữ đã bóc mẻ thiếu nữ này, sự thật là cô chỉ phát âm theo đúng âm điệu chứ hoàn toàn không có nghĩa. Dẫu vậy, tài năng của nữ sinh này được đông đảo thành viên thán phục vì không phải ai cũng làm được.