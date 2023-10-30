Theo cáo trạng, cuộc sống vợ chồng giữa Bình và chị T có nhiều mâu thuẫn, đến mức Bình nghi ngờ vợ có ý định đầu độc mình, dẫn tới ý định giết vợ rồi tự tử.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP. Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Bình, ở huyện Ứng Hòa, trong vụ án giết người xảy ra hồi tháng 5.

Theo cáo trạng, cuộc sống vợ chồng giữa Bình và chị T có nhiều mâu thuẫn, đến mức Bình nghi ngờ vợ có ý định đầu độc mình, dẫn tới ý định giết vợ rồi tự tử.

Khoảng 7 giờ ngày 6/5, sau khi đi làm ca đêm về, chị T. ăn sáng cùng chồng rồi vào phòng với ý định nằm ngủ. Bình tiếp tục ngồi uống rượu, rồi vào bếp lấy dao đi vào phòng ngủ. Thấy vợ đang nằm trên giường, Bình để con dao gần chân vợ rồi nói chuyện. Chị T. không nói gì, Bình đi ra ngoài. Ở trong phòng, chị T. cất dao đi.

Tiếp tục uống rượu đến khoảng 11 giờ 30, Bình vào phòng ngủ nhưng không thấy dao đâu nên ra bể nước lấy con dao rựa dài khoảng 38cm, quay vào chém vợ.

Mâu thuẫn trong hôn nhân xảy ra, anh Nguyễn Văn Bình chém vợ nhiều nhát rồi vứt dao ra nói: “Em tự kết liễu đi, rồi anh cùng đi theo” - Ảnh minh hoạ: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet, khi đó chị T. đang nằm nghiêng trên giường ngủ, bị can cầm dao chém 4-5 nhát vào vùng đầu chị T. Bị chồng tấn công bất ngờ, chị T. dùng hai tay ôm đầu đỡ và kêu lên. Thấy vậy, Bình dừng lại, vứt dao rồi ngồi xuống nền nhà tiếp tục uống rượu.

Khi đó, dù bị thương, chị T. bò xuống ngồi cạnh chồng thì Bình xuống bếp lấy con dao khác, vứt gần chỗ vợ rồi nói: “Em tự kết liễu đi, rồi anh cùng đi theo”.

Bị can tiếp tục ngồi uống rượu một lúc rồi đi ra ngoài. Chị T. không thực hiện theo yêu cầu của chồng mà vứt dao vào gầm giường. Khi Bình quay lại, không thấy dao đâu, anh ta tiếp tục đi lấy thêm con dao khác. Trong khi đó người vợ nói: “Anh cho em đi viện, em sống còn nuôi con”.

Nghe vợ nói vậy, bị can dừng lại. Đến 14h cùng ngày, Bình nhờ người đưa vợ đi cấp cứu. Do được cứu chữa kịp thời, chị T. may mắn thoát chết, bị tổn hại 12% sức khỏe.

Ngày 7/5/2023, Nguyễn Văn Bình đến Cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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