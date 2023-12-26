Chính thức khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas giấu xác trong bể nước 13 năm trước ở Hải Phòng

Đời sống 26/12/2023 20:41

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố Bùi Trọng Thành, kẻ sát hại người phụ nữ giao gas rồi giấu xác trong bể nước thải 13 năm trước, vừa được phát hiện.

 

Theo VTC News đưa tin, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố Bùi Trung Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) về hành vi "Giết người". Thành là kẻ sát hại người phụ nữ giao gas để cướp tài sản, giấu xác dưới bể nước thải 13 năm trước.

Chính thức khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas giấu xác trong bể nước 13 năm trước ở Hải Phòng - Ảnh 1
Bùi Trọng Thành bị khởi tố để điều tra hành vi giết người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung vụ án, bị can đối với Bùi Trọng Thành về hành vi "Cướp tài sản".

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, chiều 6-12, ông Nguyễn Văn Quỳ trong lúc đi tìm con chó của gia đình bị mất, đã phát hiện một bộ hài cốt tại khu vực bể nước bỏ hoang sau vườn nhà. Đến sáng 7-12, ông Quỳ đã lên Công an xã Lại Xuân trình báo vụ việc trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Lại Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp cận, bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Qua trưng cầu giám định ADN, cơ quan chức năng làm rõ bộ hài cốt là của chị NTT và bộ hài cốt này có dấu hiệu bị tác động ngoại lực trước khi tử vong.

Chính thức khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas giấu xác trong bể nước 13 năm trước ở Hải Phòng - Ảnh 2
Bùi Trọng Thành thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin từ địa phương, trước đó, vào cuối năm 2010, chị T đi giao gas rồi mất tích. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc tìm kiếm, điều tra, tuy nhiên chỉ tìm thấy xe máy chị T ở dưới mương nước thuộc xã Lại Xuân.

Do có dấu hiệu hình sự, công an TP Hải Phòng sau đó đã tiếp nhận và khởi tố vụ án giết người để điều tra. Đến ngày 22-12, công an TP Hải Phòng đã đấu tranh, bắt giữ được Bùi Trọng Thành, đưa Thành đến hiện trường thực nghiệm.

Lời khai ban đầu của Thành phù hợp hoàn toàn với diễn biến khi thực nghiệm. Thanh niên này khai nhận do thiếu tiền, biết chị NTT có tài sản nên đã dàn dựng, giết chị NTT, sau đó cướp tài sản, giấu xác trong bể nước để phi tang.

Thời điểm thực hiện hành vi cướp tài sản là ngày 9/12/2010. Sau đó, Thành giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông Q.

Chính thức khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas giấu xác trong bể nước 13 năm trước ở Hải Phòng - Ảnh 3
Thời điểm Bùi Trọng Thành thực hiện hành vi cướp tài sản là ngày 9/12/2010. Ảnh: VTC News.

Thành là con riêng của bà H., người sinh sống với ông Q. như vợ chồng. Thời điểm Thành gây án, ông Q. và bà H. đều đang chấp hành án phạt tù. Tại địa phương, Thành chưa xây dựng gia đình, làm nghề lái máy xúc thuê và sinh sống cách nhà nạn nhân khoảng 300m.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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Đối tượng Bùi Trung Thành (SN 1993, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khai, 13 năm trước gọi người phụ nữ giao gas đến nhà rồi giật dây chuyền vàng khiến nạn nhân ngã đầu đập xuống đất, bất tỉnh.

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