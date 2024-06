Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 10h10 ngày 24/6 trong ngõ trên địa bàn tổ dân phố Thanh Mẫu (phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Ngọn lửa bùng dữ dội, khói bốc lên nghi ngút. Lửa khói làm bung cả mái tôn nhà trọ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 24/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị thành phố Đà Lạt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra ở một căn nhà thuộc phường 7, thành phố Đà Lạt.

Cụ thể, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày. Lúc này, ngọn lửa bùng lên trong căn nhà sau đó bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy xảy ra khoảng 30 phút đã khiến 3 trẻ em (2 trai, 1 gái) tử vong; bé lớn nhất 6 tuổi, bé nhỏ nhất gần 1 tuổi.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, trưa cùng ngày, đoạn đường Nguyên Phi Ỷ Lan dẫn vào nhà trọ xảy ra cháy đã phong toả, hàng trăm người dân tập trung bên ngoài.

Một số người dân cho hay, 3 cháu nhỏ được mẹ đưa từ Ninh Thuận lên Đà Lạt chiều 23/6, chuẩn bị về thăm quê ở Nghệ An thì gặp chuyện không may. Mẹ các cháu trong lúc nấu nướng đã tranh thủ đi mua bỉm sữa, có thể lo cho an toàn của các con nên đã khoá trái cửa.

Căn nhà trọ bị cháy là nơi bà ngoại các cháu nhỏ sinh sống.

Vụ cháy khiến mái tôn bị bung lên - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

