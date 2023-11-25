Cháy lớn kho chứa giày dép, người dân phải sơ tán lúc rạng sáng

Một đám cháy bùng lên dữ dội xảy ra trên đường Liên Khu 2-5, quận Bình Tân (TPHCM), đám cháy khiến một số hộ sống bên cạnh hiện trường hỏa hoạn phải sơ tán trong đêm.

Theo báo Dân Trí đưa tin, rạng sáng 25/11, nhiều người sống trên đường Liên Khu 2-5, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) thức giấc khi căn nhà gồm một trệt, gác lửng khoảng 40m2 tại khu vực bốc cháy.

Người dân sau đó cùng lực lượng địa phương phá cửa căn nhà, huy động bình chữa cháy, kéo đường ống nước dập lửa. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Thời điểm cháy, căn nhà vắng chủ. Người dân tìm cách phá cửa dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên dữ dội, một số hộ sống bên cạnh cũng sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, người dân tiếp cận dập lửa nhưng căn nhà khóa trái bên trong nên mọi người gọi báo chức năng địa phương. Sợ cháy lan, những nhà dân sống xung quanh di tản ra bên ngoài đường. Người dân sau đó cùng lực lượng địa phương phá cửa căn nhà, huy động bình chữa cháy, kéo đường ống nước dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Bình Tân điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó, bảo vệ thành công không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Hiện trường, nhiều đồ đạc, hàng hóa bên trong căn nhà cấp 4 bị lửa cháy hư hỏng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo người dân, căn nhà dùng để chứa hàng hóa (dép). Thời điểm xảy ra cháy không có người bên trong. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều đồ đạc, hàng hóa bên trong căn nhà cấp 4 khoảng 40 m2 có gác lửng bên trong bị lửa cháy hư hỏng. Lực lượng chức năng đã cho căn dây phong tỏa tại lối ra vào căn nhà.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

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