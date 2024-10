Người dân khu vực nửa đêm hoảng loạn di dời đồ đạc vì sợ đám cháy lan sang. Do hẻm nhỏ việc chữa cháy cũng gặp không ít khó khăn.

Theo thông tin từ báo PLO: Sáng ngày 9-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ khuya 8-10, khi người dân sống trong hẻm số 1, đường Hai Bà Trưng, phường Đông Hoà, TP Dĩ An đang ngủ thì nghe nhiều tiếng nổ lớn kèm mùi khét.

Theo thông tin từ báo Công an TPHCM: Khi thức dậy đi kiểm tra thì phát hiện xưởng gỗ ở cuối hẻm đang bốc cháy ngùn ngụt, nhiều bình sơn hoá chất bị bung chảy tràn ra đường kéo theo ngon lửa.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an)

Người dân sống ở các dãy trọ kế bên nhanh chóng di dời tài sản, tháo chạy ra đường.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP Dĩ An nhanh chóng huy động phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Do hẻm nhỏ, hiện trường nằm sâu bên trong nên quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Bên trong xưởng chứa gỗ, hoá chất nên lửa cháy rất lớn.

Hơn 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế không để cháy lan.

Vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông đổ sập, gỗ, máy móc bên trong bị thiêu rụi.

