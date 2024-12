Cháy dữ dội sáng nay tại kho phế liệu nằm trong hẻm sâu ở Bình Dương, khói lửa bùng lên ngút trời

Kho phế liệu rộng hàng trăm m2 nằm trong hẻm số 1, đường Hai Bà Trưng (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin từ báo PLO: Một vụ cháy nhà kho đã xảy ra tại kho chứa phế liệu và kho chứa máy may trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 10-12. Thời điểm này, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại kho chứa phế liệu ở hẻm số 1, đường Hai Bà Trưng, phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Người dân nhanh chóng kéo vòi nước và dùng bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Dân Trí)

Do bên trong nhà kho chứa giấy, ve chai... nên lửa bùng lên rất nhanh, sau đó cháy lan qua một nhà kho chứa máy may ở bên cạnh, nguy cơ tiếp tục lan qua các công ty khác.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương huy động nhiều xe nước cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, chia ra nhiều mũi để phun nước dập lửa.

Hiện trường nằm ở cuối con hẻm có diện tích nhỏ chỉ vừa đủ lọt một xe cứu hỏa đi vào nên quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng 2 nhà kho đổ sập, nhiều máy móc hư hỏng.

Tới 11h, Cảnh sát vẫn đang phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-du-doi-sang-nay-tai-kho-phe-lieu-nam-trong-hem-sau-o-binh-duong-khoi-lua-bung-len-ngut-troi-712357.html