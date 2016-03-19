Chắc chắn bạn sẽ không còn vứt bã cà phê sau khi đọc xong bài này

Đời sống 19/03/2016 08:17

Đây là một số lí do để bạn đừng vứt bã cà phê mà hãy tái sử dụng chúng cho nhiều mục đích khác nhau, theo Reader’s Digest.

Chắc chắn bạn sẽ không còn vứt bã cà phê sau khi đọc xong bài này - Ảnh 1
Đứng vứt bã cà phê, hãy tận dụng chúng (Ảnh minh họa)

Làm phân bón cho cây

Bã cà phê là chất dinh dưỡng mà những cây trồng ưa axit của bạn rất thích. Hãy để dành chúng để bón cho hoa hồng, đỗ quyên, cây thường xanh, cây hoa trà, vv. Tốt nhất, bạn nên dùng bã từ máy pha cà phê nhỏ giọt hơn là từ phin. Bã cà phê của máy pha cà phê nhỏ giọt giàu chất ni tơ hơn.

Đuổi mèo tránh xa vườn nhà

Lũ mèo sẽ không còn coi vườn nhà bạn là nhà xí nữa nếu bạn rắc hỗn hợp cay nồng gồm vỏ cam và bã cà phê quanh cây. Hỗn hợp này còn đóng vai trò là phân bón nữa.

Khử mùi tủ lạnh

Bã cà phê giúp loại bỏ mùi hôi của thực phẩm hỏng sau khi tủ lạnh bị hư (hoặc bị cúp điện). Đổ bã cà phê cũ hoặc mới vào hai cái chén rồi đặt vào tủ lạnh qua đêm. Nếu muốn có mùi thơm hơn nữa, hãy thêm vài giọt vani vào bã cà phê nhé.

Loại bỏ bụi bặm

Trước khi lau tro bụi của lò sưởi, hãy rắc bã cà phê ướt lên. Bụi bặm sẽ dễ được loại bỏ hơn, và tro bụi sẽ không còn làm ô nhiễm không khí trong phòng nữa.

Giữ cho mồi câu của bạn còn sống

Một chén bã cà phê sẽ giúp lũ giun dùng để đi câu của bạn sống cả ngày. Chỉ cần trộn bã cà phê với đất trong hộp mồi trước khi thả lũ giun và sâu vào đó. Chúng cũng thích cà phê như chúng ta, và dinh dưỡng trong bã cà phê sẽ giúp chúng sống lâu hơn.

Tăng năng suất cà rốt

Để tăng năng suất cà rốt, hãy trộn hạt cà rốt với bã cà phê mới trước khi gieo. Trọng lượng lớn hơn không chỉ giúp bạn dễ gieo hơn mà mùi cà phê còn có thể đuổi sâu bọ ăn rễ cùng những loài gây hại khác. Ngoài ra, bã cà phê sẽ giúp tăng thêm dinh dưỡng cho đất khi chúng phân hủy. 

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Từ khóa:   dinh dưỡng

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