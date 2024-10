Cây bật gốc đè 4 người nhập viện cấp cứu ở TP.HCM: Bé gái 6 tuổi được chẩn đoán đa chấn thương

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 8/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (TP.HCM) cho biết về việc tiếp nhận ba trường hợp bị thương do cây bật gốc đè trong cơn mưa lớn tại TPHCM vào đêm 7/10.

Sau khi thăm khám, bé gái 6 tuổi được chẩn đoán đa chấn thương do tai nạn cây ngã. Bệnh nhi đã được xử trí thở oxy qua ống thông mũi và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để điều trị chuyên khoa.

Cây xanh gần giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu bật gốc đè trúng bốn người dân - Ảnh: Báo Giao thông

Về trường hợp của anh M., anh được chẩn đoán gãy kín mỏm cùng vai trái và tăng huyết áp. Ekip điều trị đã xử trí giảm đau và theo dõi sát tại khoa Cấp cứu hồi sức, sau đó chuyển sang khoa Ngoại tổng hợp vào sáng 8/10. Tuy nhiên, anh M. đã xin xuất viện để chăm sóc cho bé Y. tại bệnh viện nhi.

Bác sĩ Vũ Đức Nhân, Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết nam bệnh nhân chưa cần phẫu thuật và đang được cố định bằng đai số 8 để theo dõi. Dù đã được giải thích về các nguy cơ, anh M. vẫn quyết định xuất viện để chăm sóc người thân. Bệnh viện đã hướng dẫn anh theo dõi các dấu hiệu nguy hiểm để tái khám ngay lập tức nếu cần.

Trường hợp còn lại, nữ bệnh nhân sinh năm 1979, được chẩn đoán đa chấn thương, dập - rách gan hạ phân thùy 6, gãy xương sườn 4-12 và tràn dịch màng phổi bên trái. Bệnh nhân đã được xử trí giảm đau và chuyển viện an toàn đến Bệnh viện Nhân Dân 115 để điều trị chuyên khoa vào sáng 8/10.

Một cây họ sao ở trung tâm TP.HCM bật gốc đè trúng người đi đường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ Báo Giao thông, khoảng 19h ngày 7/10, một cây xanh thuộc gần giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Đình Chiểu bật gốc trong cơn mưa lớn, đè trúng bốn người đi đường.

Người dân chứng kiến cho biết, cây xanh bị bật gốc khá lớn, tán rộng. Thời điểm cây đè trúng, các nạn nhân bị tán và thân đè lên. Phát hiện sự việc, nhiều người lập tức ứng cứu, đỡ nhánh cây để đưa những người bị thương ra ngoài.

Về công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, ông Cường cho biết, phường ban hành nhiều văn bản, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị quản lý cây xanh. Trong thời gian qua, đơn vị quản lý cây xanh cũng thường xuyên kiểm tra, cắt tỉa để đảm bảo an toàn.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) - đơn vị được giao quản lý, chăm sóc bảo dưỡng công viên cây xanh trên địa bàn thành phố cho biết, việc cắt tỉa cây xanh đô thị là một trong những chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trước mùa mưa bão, trung tâm đã lên kế hoạch, triển khai cắt tỉa cành nhánh để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát các cây xanh có cành nhánh phát triển mạnh, các cành mục, nguy cơ gãy nhánh, xử lý nhánh khô, hạ thấp chiều cao cây và rà soát xử lý cây xanh mất an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn phân cấp quản lý.

Đến nay, trung tâm đã cắt tỉa xong đợt một, đang cắt tỉa theo kế hoạch đợt hai. Trong đó, có 193 cây đã được hạ thấp chiều cao; 2.765 cây xanh hư hại, khiếm khuyết, chết khô... có nguy cơ mất an toàn đã được thay thế.