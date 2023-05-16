Cảnh báo giông, lốc, sét tại khu vực TP.HCM trong nhiều ngày tới

Mây giông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm giông, sét tại các khu vực TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn và Củ Chi.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, những ngày qua, tại TP.HCM tình trạng nắng nóng xuất hiện vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và có nơi mưa vừa, mưa to.

Tình hình thời tiết này sẽ tiếp tục diễn ra ở Nam bộ, cụ thể là TP.HCM. Hiện tại, mây giông đang phát triển mạnh trên nhiều khu vực TP.HCM, cụ thể là TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn và Củ Chi.

Dự báo trong những giờ tới, mây giông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm giông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, mây giông có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn giông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (9-13m/s).

Mưa gây ngập ở TP.HCM chiều 15/5 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, theo đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, khu vực Nam bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều, tối có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 16/5 đến ngày 24/5. Theo đó, từ ngày 17/5 thời tiết cả 3 miền đều thay đổi rõ rệt, nắng nóng gia tăng.

Phía Tây Bắc Bộ từ ngày 17 - 23/5 có khả năng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có những ngày trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 17 - 18/5 và ngày 21 - 23/5 có khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 19 - 20.5 khu vực này có mưa rào và giông rải rác.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ từ khoảng ngày 17 - 23/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 18 - 23/5 hai khu vực này chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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