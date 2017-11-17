Tương lai tươi đẹp bỗng chốc vụt tắt, chị trở nên bi quan, tuyệt vọng. Nhưng rồi số phận đã sắp đặt cho chị gặp được người chồng hiện tại. Từ đây, cuộc đời chị là những ngày tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Cách đây 6 năm, cô sinh viên năm thứ hai đại học Trương Thu Hương (26 tuổi) không may bị ngã trong một lần đi làm thêm. Tai nạn đã khiến hai chân Hương bị liệt và còn kéo theo nhiều căn bệnh khác như viêm loét, viêm đường tiết niệu...

Trên trang Facebook cá nhân, chị viết: “Lúc chồng em quyết định lấy em, cả hai bên gia đình ngăn cấm kịch liệt. Vì em bị liệt, đề kháng yếu nên ốm quanh năm, đi viện nhiều hơn ở nhà. Nhưng chồng em vẫn quyết định lấy em.

Con trai ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân vô cùng đặc biệt ấy. Bởi, không giống như những người mẹ khác, chị Hương là bà mẹ bị liệt cả 2 chân…

Lúc em chưa bị viêm loét vì liệt, nằm một chỗ thì còn lo được cơm nước. Rồi em mang bầu, sức khỏe yếu ốm, thời gian đó hầu như em gắn liền bệnh viện. Mọi sinh hoạt vệ sinh chồng em lo cho em hết. Giờ cu Khoai đã được 12 tháng đó ạ.

Khó khăn vợ chồng em chất chồng nhưng chồng em hầu như chưa bao giờ mắng em. Có những lúc mẹ ốm, con ốm, công việc bố gác lại hết, nhưng chồng em vẫn nhất quyết không buông em.

Nhiều lúc em chỉ ước một đêm không đau nhức để ôm con vào lòng ngủ một giấc ngon mà chưa được.

Em chỉ tâm sự để các mom bị stress sau sinh cố gắng lên thôi ạ. Nên các mom đừng nói em này nọ nhé. Vì em bị loét nhưng hàng ngày em vẫn nằm úp làm mọi việc. Không gì là không thể các mom ạ”.

Đoạn chia sẻ của người mẹ trẻ đặc biệt này nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình cảm của cư dân mạng dành cho cả gia đình chị Hương.

Tài khoản Bình Nguyên trầm trồ: “Ngưỡng mộ nghị lực của Hương, sẽ ít người làm được như bạn lắm. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, cô gái. Được làm mẹ là một hạnh phúc nhất đời rồi. Lại có người chồng yêu mình nhiều như thế, cuộc sống luôn tồn tại những điều như thế”.

Chị Đỗ Thúy, thông qua câu chuyện, đã thay lời nhắn nhủ đến các bà mẹ bỉm sữa suốt ngày đầu bù tóc rồi: "Cô ấy đã chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng những bà mẹ bỉm sữa sau khi đọc xong có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn trầm cảm sau sinh. Cô ấy bị liệt nhưng vẫn làm và chăm con còn chúng ta người đủ hai tay hai chân, thân thể lành lặn. Nhưng chúng ta lại viện cớ sau sinh mệt mỏi mà stress, hay không có thời gian làm việc, chăm con, lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cảm ơn cô bạn giàu nghị lực”.

Sau khi chia sẻ câu chuyện đời mình, chị Hương không khỏi bất ngờ trước tình cảm của cộng đồng mạng.

“Sau khi tôi đăng tải những dòng cảm xúc này thì cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại cũng như tin nhắn của mọi người hỏi thăm. Tôi hơi ngại vì bỗng dưng mọi người lại biết chuyện của mình. Tuy nhiên, tôi cũng vui vì ai cũng động viên khích lệ tinh thần của hai vợ chồng” – chị Hương cho biết.

Hương bày tỏ, chị luôn cảm thấy may mắn khi cuộc đời chị đã gặp được người chồng hết lòng yêu vợ, thương con. Từ ngày lấy nhau đến thời điểm hiện tại, anh không nề hà làm bất cứ việc gì trong nhà. Từ chuyện tắm giặt cho vợ đến chuyện thay bỉm, pha sữa cho con…

Tự hào về chồng, chị Hương tâm sự với PV Người Đưa Tin: “Khi tôi có bầu nhưng không khổ bằng chồng. Chồng tôi làm hết mọi việc để vợ không phải suy nghĩ. Khi tôi sinh con và đến nay con tôi đã một tuổi nhưng cũng đều một tay bố nuôi nấng. Vì nhiều lúc sức khỏe tôi không cho phép nên tôi chỉ có thể ở trên giường thôi, làm mọi việc, sinh hoạt đều quanh quẩn trên chiếc giường. Điều may mắn nữa là sau khi cưới, bố mẹ chồng thương tôi như con gái. Ông bà đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều”.