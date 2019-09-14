Cảm động trước món quà tặng mẹ 20/10 mới lạ nhưng ý nghĩa

Đối với các chị em làm nội trợ thì sẽ rất thích thú với các vật dụng nhà bếp, khi bạn tặng cho mẹ một vật dụng mẹ yêu thích hay từng nhắc đến trong một lần cùng mẹ đi chợ, đi siêu thị mà tiết kiệm cân nhắc nên mẹ chưa mua thì còn chần chờ gì mà không tìm mua ngay sản phẩm đó về tặng mẹ vào ngày phụ nữ năm nay, mẹ sẽ ưng ý món quà đó lắm đấy! Món quà này còn thể hiện bạn rất tâm lý nữa, những bữa cơm ngon ta ăn mỗi ngày đều do chính tay mẹ nấu là điều tuyệt vời nhất. Do đó, lựa chọn tặng mẹ một vật dụng nhà bếp tiện nghi, hiện đại và xinh xắn cũng là một cách hay để tỏ lòng biết ơn mẹ thì còn gì hơn thế nữa!

Ngày 20/10 năm nay phận làm con lại rối bời trong suy nghĩ mua quà tặng mẹ 20/10 sao cho ý nghĩa nhất? Năm nào cũng vậy, thế mà tới ngày này lại bối rối bởi không ai muốn tặng lại món quà trùng lặp với năm ngoái đúng không nè? Hiểu được nỗi lòng của các bạn, chúng tôi có một vài gợi ý nho nhỏ nhưng lại khiến mẹ tan chảy. Chờ xem nhé!

20/10 nên tặng gì cho mẹ? Phụ nữ ai cũng yêu thích hoa và cây cảnh, nếu bạn khéo léo thì hãy tự tay bó cho mẹ những bó hoa tươi thắm kèm một chiếc thiệp xinh xắn kèm những lời mới thật sự ý nghĩa. Mẹ sẽ vui biết dường nào khi đọc từng câu từng chữ do chính bạn nắn nót gửi gắm những lời yêu thương chân thành vào đó. Nếu mẹ là tuýp người yêu thiên nhiên thì một chậu cây cảnh bé bé xinh xinh là một ý tưởng hay đó! Mỗi ngày mẹ tự tay chăm sóc, vun tưới cho cây lớn lên cũng như tình yêu thương mẹ dành cho bạn đang lớn lên từng ngày vậy. Chắc hẳn mẹ sẽ luôn nhớ đến bạn ngày 20/10 năm nào chính bạn mua tặng mua chậu cây kia.

Đứng thứ hai sau các vật dụng nội trợ về quà tặng 20.10 cho mẹ thì các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ là ưu tiên thứ hai nếu bạn thật lòng quan tâm đến tình hình sức khỏe của mẹ. Mẹ đã vất vả quá nhiều để chăm lo cho sức khỏe của con cái chúng ta mà quên đi sức khỏe của mình ngày càng xuống dốc do lao lực, do tuổi già sức yếu. Bạn xót xa chứ, đúng không? Có nhiều người quan tâm những không quen thể hiện ra ngoài với mẹ, nhất là con trai rất khó mở lòng với mẹ. Những món quà chăm sóc sức khỏe như một dụng cụ đo huyết áp, một hộp thuốc bổ, một sản phẩm thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho mẹ sẽ thay bạn bày tỏ tấm lòng, thay lời muốn nói mong muốn mẹ chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh và yêu thương chăm sóc gia đình.

Nấu ăn cùng mẹ

Trong những món quà tặng mẹ ngày 20/10 thì cùng mẹ vào bếp phụ nấu ăn vào ngày 20/10 có lẽ là món quà đơn sơ, ý nghĩa nhất dành tặng mẹ trong ngày đặc biệt này. Con gái/con trai đã biết chia sẻ công việc nội trợ cùng mẹ rồi đấy. Bao nhiêu người nghĩ rằng việc nội trợ như là một công việc không tên và thường không được công nhận, cũng chẳng nhận được lời ngợi khen nào, càng tủi thân hơn khi ngày nào cũng phải lủi thủi một mình vào bếp nấu nướng, dọn dẹp những món ăn quen thuộc. Bỗng một ngày các con chạy lại cùng mẹ chia sẻ công việc này thì có lẽ mẹ sẽ rất vui trong lòng.

Làm bánh tặng mẹ

Một chiếc bánh chỉ cần 1 cú lick chuột giao hàng tận nơi sẽ có giá trị khác hẳn một chiếc bánh tự tay mình làm, đôi khi sự vụng về làm món bánh không được như ý muốn nhưng sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho ngày lễ năm ấy và chắc hẳn là dù ngon hay dở thì món ăn vẫn đậm vị bởi bạn đã thêm vào đó một thìa tình yêu trong quá trình cặm cụi trong bếp hoàn thành món quà ý nghĩa này rồi đấy! Một mẹo nhỏ giúp tăng sự hấp dẫn cho món quà của bạn: hãy gói mỗi chiếc bánh vào một chiếc hộp nhỏ, dùng giấy bọc lại và gắn ruy băng xinh xắn. Hạnh phúc đôi khi chỉ ở trong những giây phút bình dị ấy mà thôi.

Một bức chân dung tặng mẹ

Món quà này chỉ dành cho ai có một xíu năng khiếu hội họa nhé! Hãy dùng tài lẻ của mình để tạo nên một bức chân dung tặng mẹ, có thể là không xuất sắc lắm nhưng sẽ khiến mẹ bạn cực ký xúc động. Để thổi hồn vào một bức họa chân dung thì góp ý nhỏ cho bạn là dùng một bức ảnh ngày xưa của mẹ khi còn thời con gái hay sau khi lập gia đình. Dùng photoshop để chuyển tấm ảnh màu đen trắng rồi in ra làm mẫu. Món quà này chắc hẳn sẽ không đụng hàng với các năm trước và làm mẹ bất ngờ.

Thêu thiệp, áo khoác, túi xách hoặc một bức tranh Thử thêu thiệp tặng mẹ ngày 20/10 xem sao nhé!

Món quà này dành riêng cho những bạn khéo tay hay làm về thêu thùa, đan lát. Bạn nghĩ sao về một tấm thiệp đặc biệt sáng tạo được thêu bởi một đôi tay tỉ mỉ và kiên nhẫn? Khác với những món quà tặng mẹ 20/10 khác, thì món quà thiên về thủ công này cần một sự chuẩn bị từ trước rất lâu, khoảng 1 đến 2 tháng để thêu từng ngày mỗi khi có thời gian rãnh cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Một chiếc áo len tự tay con gái đan, một chiếc khăn choàng khi trời lạnh, một chiếc giỏ handmade xinh xắn hay một bức tranh phong thủy, lịch vạn niên treo tường thì còn gì ý nghĩa hơn trong ngày này nữa phải không?

Khăn quàng cổ Một chiếc khăn quàng cổ thời trang sẽ làm mẹ cảm động vào ngày 20/10

Nếu bạn không khéo léo thì chọn một chiếc khăn quàng cổ dành tặng mẹ cũng ý nghĩa vô cùng. Bởi vì sao? Trời chuyển sang thu, đầu đông sắp đến, noel và tết này với cơ thể yếu ớt đã qua nhiều lần sinh nở và lão hóa của tuổi già khiến sức khỏe của mẹ trở nên yếu kém, dễ bị cảm lạnh vào những lúc trái gió trở trời thì một chiếc khăn choàng sẽ giữ ấm rất tốt cho mẹ. Đây cũng là một gợi ý quà tặng mẹ 20/10 mà chúng tôi muốn dành cho bạn. Hãy thể hiện đôi mắt thẩm mỹ của mình với muôn vàn mẫu mã, kiểu dáng đa dạng ngoài thị trường hiện nay để tậu về cho mẹ yêu một chiếc khăn gió ấm thời trang và ấm áp nhé!

Hoa handmade tặng mẹ

Cách làm quà tặng mẹ ngày 20/10:

Chuẩn bị:

- Vải lụa xanh, hồng

- Xốp

- Ren màu trắng, ruy băng xanh

- Ghim vải

- Kim chỉ, kéo, keo nến

Thực hiện:

- Cắt lụa hồng thành các dải 6x25cm, gập đôi lại rồi khâu dúm lại như cách khâu bèo áo nè.

- Rút chỉ co ngắn lại để vải dúm lại rồi cuốn tròn tạo thành bông hoa hồng. Cuối cùng là khâu cố định lại ở phần gốc.

- Dán hoa vào với phần tay cầm sao cho che phủ hết phần xốp là được.

- Với phần xốp hở ra, mình có thể dùng ruy băng xanh quấn quanh rồi ghim cố định lại cho đẹp.

- Cắt vải xanh thành 10 mảnh hình chiếc lá, có chiều dài bằng đoạn tay cầm, khâu chập 2 mảnh vào với nhau rồi lộn phải.

- Xếp 5 chiếc lá vòng quanh đoạn tay cầm, ghim lại để định vị và dễ chỉnh sửa, khi đã ưng ý thì khâu cố định lại nhé.

- Buộc dây ren xung quanh làm nơ là bó hoa đã hoàn thành.

Qùa tặng mẹ 20/10 chuẩn nhất là tự tay chuẩn bị

Nói về quà tặng mẹ 20/10 thì nhiều lắm, hy vọng rằng những gợi ý trên sẽ giúp bạn có được một lựa chọn ý nghĩa dâng tặng mẹ vào ngày đặc biệt này. Tình cảm dành cho mẹ không đơn thuần là một món quà, một câu chúc chỉ vỏn vẹn trong một ngày nhưng nếu có một ngày để bày tỏ tấm lòng hiếu thuận sau một năm bận rộn với học hành, công việc và các mối quan hệ xã giao bên ngoài mà quên thể hiện lòng biết ơn thì hãy giữ lấy cơ hội vào một ngày duy nhất này nhé!