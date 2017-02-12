Cảm động hình ảnh ông bà cụ nắm chặt tay nhau trong những phút cuối đời

Đời sống 12/02/2017 14:58

Dù là người giàu có sống trong nhung lụa, hay kẻ nghèo khó phải lo từng miếng cơm manh áo mỗi ngày, thì ai cũng mong muốn tìm cho mình một người bạn đời có thể cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, gian khổ đi đến cuối cuộc đời.

Rồi cũng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng những thứ vật chất xa hoa, tiền tài danh vọng cũng không ấm áp bằng một cái ôm của người mình thương. Khi đối mặt với khó khăn của cuộc đời, đớn đau của bệnh tật thì chỉ cần một cái nắm tay ấm áp của nửa kia cũng đủ tiếp cho ta sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Mấy ngày nay, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai ông bà nắm chặt tay nhau nằm trên giường bệnh được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ.

Cảm động hình ảnh ông bà cụ nắm chặt tay nhau trong những phút cuối đời - Ảnh 1
Bức ảnh khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Mirror

Theo trang Mirror của nước Anh thì cặp vợ chồng già trong bức ảnh trên là bà Julie Bennet và ông Mike, hai bệnh nhân đang điều trị ung thư ở bệnht? viện Merseyside, Anh. Cả hai vợ chồng đều được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, và ông Mike đã qua đời vào thứ Hai vừa qua. Bức ảnh được các người con chụp lại trước lúc ông Mike qua đời, mặc dù luôn chịu đau đớn do bệnh tật hành hạ, nhưng ông Mike vẫn luôn nắm chặt tay vợ mình không rời. Chính tình yêu của hai người đã khiến cư dân mạng hết sức xúc động.

Được biết, vào năm 2013 ông Mik, 57 tuổi được chẩn đoán bị một khối u ngay não, sau đó được vợ và các con chăm sóc tại nhà riêng. Đến tháng Năm năm 2016, vợ của ông bà Julie – một giáo viên tiểu học phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Khi phát hiện được bệnh tình thì các tế bào ung thư trong cơ thể bà Julie đã di căn đến các cơ quan khác trong đó có gan và thận.

Một người bạn của bà nghẹn ngào chia sẻ: “Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn, sự tiếc thương của chúng tôi dành cho gia đình họ, một gia đình rất hạnh phúc, tình yêu của họ cũng rất tuyệt vời”.

Cảm động hình ảnh ông bà cụ nắm chặt tay nhau trong những phút cuối đời - Ảnh 2
Bà Julie và ông Mike khi còn khỏe mạnh. Ảnh:Mirror

Nói về việc chia sẻ về bức ảnh, ba người con của họ là Oliver, 13 tuổi, Hannah, 18 tuổi và Luke, 21 tuổi cho biết họ muốn tưởng nhớ tình yêu đẹp của cha mẹ mình lúc còn sống. Mặc dù sắp phải sống trong cảnh mồ côi cha, mẹ nhưng ba người con vẫn luôn tỏ ra lạc quan, thay phiên nhau chăm sóc mẹ của mình trong những ngày cuối đời.

Cảm động hình ảnh ông bà cụ nắm chặt tay nhau trong những phút cuối đời - Ảnh 3
Ba đứa con của họ sắp phải sống trong cảnh mồ côi cha mẹ. Ảnh: Mirror

Hiểu được sự lo lắng của người mẹ dành cho những đứa con bé bỏng của mình, một vài người bạn của bà Julie đã hứa với bà sẽ giúp đỡ 3 người trong thời gian sắp tới cho đến khi họ trưởng thành. “Khi tôi nói với bà ấy, những người hàng xóm sẽ thay cô trông nom ba đứa trẻ, bà ấy đã nhìn tôi và mỉm cười”, một người bạn của bà Julie kể lại.

Hiện tại bà Julie vẫn được người thân chăm sóc trong bệnh viện, họ luôn hy vọng bà có thể khỏe lại tuy nhiên bác sĩ cho biết sức khỏe bà đang rất yếu và có thể ra đi bất kì lúc nào.

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