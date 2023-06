Cách xin lộc đầu năm để có nhiều may mắn trong năm mới Quý Mão

Cứ mỗi độ xuân về, trong phút giao thời giữa năm cũ và mới, nhiều người Việt thường có tục lễ chùa và xin lộc. Họ đến chùa không chỉ để cầu may hay gột bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Tất cả những điều đó như một gam màu lấp lánh, tạo nên nét đa sắc trong bức tranh văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ thế nào là cách xin lộc đầu năm phù hợp với nét đẹp văn hóa mà không dẫn tới nhiều nhiều cảnh không hay, phản cảm như: người dân đua nhau chặt cành cây to mang về nhà, phá hủy môi trường, thậm chí là nhổ cả cây non mang về. Vậy đâu là cách mang lộc về nhà đúng đắn và chuẩn mực nhất? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ý nghĩa của việc xin lộc đầu năm?

Tục xin lộc đầu năm là để cầu cho một năm mới bình an và may mắn!

Ngoài tục lễ chùa, người Việt còn có tục hái lộc vào đêm giao thừa. Theo quan niệm của người xưa, không có loài nào sinh sôi nảy nở và có sức sống mãnh liệt như loài cây. Mỗi độ xuân về, những chồi non nhú lên thể hiện sức sống tràn đầy sinh lực. Do đó, người ta đi xin lộc đêm giao thừa là để cầu mong có được sức sống dẻo dai, mạnh khỏe và có ích như loài cây. Vào dịp đầu năm, người dân thường ghé lại các đình, chùa để xin một nhánh non đem về treo trước cửa nhà hoặc chưng trên bàn thờ gia tiên với hy vọng rước được phước lộc về cho gia đình. Cành lộc được chọn thường là loại cây có phong cách, dáng dấp của người quân tử, thể hiện được sự bao dung và nhân ái.