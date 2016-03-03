Cách “hô biến” ngôi nhà cũ kỹ trở nên đẹp và sang trọng ngay tức thì

Những nguyên tắc trang trí nhà đẹp vào mùa hè sau đây sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn.

Nguyên tắc đơn giản nhất để mang “mùa hè” vào căn phòng của bạn là nên thay thế sắc màu trầm ảm đạm của mùa đông bằng những gam màu rực rỡ, tươi vui hơn.

Bằng cách thay mới bức tường, rèm cửa sổ, hay lớp vải bọc ghế sô pha cũ với những sắc màu phù hợp với mùa hè như hồng, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, trắng…sẽ giúp căn phòng của bạn thêm tươi sáng, thoáng mát và tươi vui hơn. Nếu bạn không có đủ chi phí để thay đổi toàn bộ màu sắc trong nhà, bạn chỉ cần sơn lại một góc tường nhà với màu sắc tươi sáng là được.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt lại ghế sô pha ở vị trí gần cửa sổ để nhìn ra vườn hoặc con đường, sẽ làm tăng thêm tính thư giãn cho căn phòng.

Ngoài ra bạn cũng có thể trải những tấm thảm màu sáng vào lối ra vào nhà nhằm tạo sự thân thiện, chào đón khách mỗi khit? viếng thăm mái ấm của mình.

Treo tranh nghệ thuật

Những bức tranh nghệ thuật có chủ đề liên quan đến mùa hè như biển cả, hoa cỏ, suối nước, bầu trời xanh… cũng là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho ngôi nhà của bạn. Hãy chọn những bức tranh có màu sắc tươi sáng như vàng, xanh da trời, xanh lá cây, cam, trắng kem để “thay áo mới” cho ngôi nhà của bạn nhé.

Trang trí hoa cỏ

Theo các chuyên viên thiết kế, hoa cỏ nhiều màu sắc chính là những chi tiết điển hình nhất của mùa hè. Do đó, bạn đừng quên trang trí ngôi nhà của mình với hoa cỏ xinh xắn.

Chỉ cần đặt vài lọ hoa đầy màu sắc xung quanh nhà sẽ khiến cho mái ấm của bạn thêm sống động và quyến rũ hơn. Một ưu điểm khác khi trang trí nhà cửa bằng hoa cỏ là bạn không phải tiêu tốn nhiều chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao.

Trang trí càng đơn giản càng tốt

Khi trang trí nhà cửa vào mùa hè, bạn cần áp dụng nguyên tắc càng đơn giản càng giúp căn phòng của bạn thêm sáng sủa hơn. Thay vì dùng những bộ ghế sô pha cỡ lớn, bạn nên chọn các loại ghế nhỏ gọn, đồng thời trang trí thêm ít đồ nội thất khác sẽ làm cho căn phòng thêm bắt mắt.

Tạo sự thân thiện và hài hước

Ngoài những cách thiết kế nói trên, bạn cũng có thể tạo sự sôi động và thân thiện cho ngôi nhà của mình bằng cách trang trí các họa tiết tươi vui và hài hước. Đó có thể là dùng họa tiết hoạt hình, cây cỏ xanh tươi hay vật dụng trang trí ngộ nghĩnh… Chắc chắn, sẽ tạo cho bạn cảm giác sảng khoái và rộn ràng hơn trong tiết trời nóng bức của mùa hè.