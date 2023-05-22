Các thiết bị làm mát bình dân bị 'cháy hàng' vào thời tiết nắng nóng

Đang vào thời tiết nắng nóng oi bức, điều hòa và những thiết bị làm mát khác cũng đang bốc nhiệt và cháy hàng rầm rộ hiện nay.

Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, trong mấy ngày gần đây lượng khách đến xem và mua các thiết bị điện như điều hòa, quạt điều hòa, quạt điện… đều tăng đột biến. Tại các cửa hàng điện lạnh và siêu thị điện máy trên một số tuyến phố như Đường Láng, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu,... các mặt hàng này dường như cháy hàng mạnh.

Nhiều thiết bị làm mát giải nhiệt cho mùa hè bị cháy hàng - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Các thiết bị máy phun sương được nhiều gia đình lựa chọn mua kèm với điều hoà. Một số cửa hàng tạm thời hết loại hàng này vì lượng khách hàng mua quá đông.

Anh Vũ Long, chủ một cửa hàng bán đồ điện lạnh trên phố Nguyễn Phong Sắc chia sẻ: "Quạt điều hòa và quạt điện được nhiều người hỏi mua, số lượng bán ra gấp khoảng 3 lần bình thường. Có ngày cao điểm, cửa hàng bán được khoảng hơn 20 sản phẩm các loại thiết bị làm mát".

Đồng vụ việc, dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, vào năm 2020, khi vào ùa thời tiết nắng nóng, hanh khô, nhu cầu tìm mua điều hòa của người tiêu dùng được khảo sát, tại một số cửa hàng và siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội cháy hàng. Mức tiêu thu từ 50% đến 80% so với một tháng trước đó. Các sản phẩm điều hòa bình dân được ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn cả.

Các sản phẩm điều hòa bình dân được ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn cả - Ảnh: báo Vietnamnet

Tại một siêu thị trên đường Giải Phóng, có rất nhiều loại điều hòa của các hãng đang được bày bán với mức giá khác nhau, đảm bảo phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.

NASA tìm thấy dấu hiệu El Nino từ vũ trụ, cảnh báo nắng nóng chưa từng thấy Vệ tinh của NASA mới đây ghi nhận sóng Kelvin di chuyển về phía đông qua Thái Bình Dương. Đây là hiện tượng thường được coi là dấu hiệu của El Nino, “thủ phạm” khiến nắng nóng xảy ra nhiều và gay gắt hơn.

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