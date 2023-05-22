Các thiết bị làm mát bình dân bị 'cháy hàng' vào thời tiết nắng nóng

Đang vào thời tiết nắng nóng oi bức, điều hòa và những thiết bị làm mát khác cũng đang bốc nhiệt và cháy hàng rầm rộ hiện nay.
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Dẫn nguồn tin từ báo Sức khỏe và đời sống, trong mấy ngày gần đây lượng khách đến xem và mua các thiết bị điện như điều hòa, quạt điều hòa, quạt điện… đều tăng đột biến. Tại các cửa hàng điện lạnh và siêu thị điện máy trên một số tuyến phố như Đường Láng, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu,... các mặt hàng này dường như cháy hàng mạnh.
Các thiết bị máy phun sương được nhiều gia đình lựa chọn mua kèm với điều hoà. Một số cửa hàng tạm thời hết loại hàng này vì lượng khách hàng mua quá đông.
Anh Vũ Long, chủ một cửa hàng bán đồ điện lạnh trên phố Nguyễn Phong Sắc chia sẻ: "Quạt điều hòa và quạt điện được nhiều người hỏi mua, số lượng bán ra gấp khoảng 3 lần bình thường. Có ngày cao điểm, cửa hàng bán được khoảng hơn 20 sản phẩm các loại thiết bị làm mát".
Đồng vụ việc, dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, vào năm 2020, khi vào ùa thời tiết nắng nóng, hanh khô, nhu cầu tìm mua điều hòa của người tiêu dùng được khảo sát, tại một số cửa hàng và siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội cháy hàng. Mức tiêu thu từ 50% đến 80% so với một tháng trước đó. Các sản phẩm điều hòa bình dân được ghi nhận mức tiêu thụ cao hơn cả.
Tại một siêu thị trên đường Giải Phóng, có rất nhiều loại điều hòa của các hãng đang được bày bán với mức giá khác nhau, đảm bảo phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.