Bỏ túi 10 bí quyết để 'trị' người bán và mua được hàng với giá tốt nhất

Đời sống 19/05/2017 21:22

Nói thách, hét giá trên trời đều là những việc bình thường mà phụ nữ hay gặp khi đi chợ hay mua sắm. Các chị em nên bỏ túi những chiêu sau đây để "trị" người bán thành công.

Việc "trả giá" khi đi chợ đã trở thành một nét "văn hóa" ở nước ta. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng biết cách mua được món đồ yêu thích mà không bị người bán "chém giá".

Sau đây là những tuyệt chiêu giúp bạn luôn "trả giá" thành công khi đi mua sắm.

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Những bí quyết giúp bạn thành công trong việc mua hàng - Ảnh: Internet

1. Nhìn vào thái độ người bán

Khi bạn vừa trả giá mà người bán ở đây cười và chấp nhận ngay, nghĩa là bạn đã bị "hớ" rất nặng. Nhưng nếu bạn đưa ra cái giá thấp hơn mức mà họ có thể bán được, họ sẽ để cho bạn đi ngay không níu kéo.

Ngược lại, nếu người bán cứ năn nỉ tăng giá thêm một chút, bạn phải giữ vững thái độ cương quyết. Vì họ đang cố gắng thêm được đồng nào hay đồng đó.

2. Tham khảo giá ở nhiều nơi

Bạn đừng ngại đặt món đồ xuống và tham khảo giá ở những nơi khác trước khi mua. Bởi cùng một món hàng nhưng có khi những sạp gần nhau lại có giá bán chênh lệch nhau là chuyện bình thường.

3. Mạnh dạn đưa ra giá thấp nhất có thể

Khi mua hàng, các nàng nên đưa ra giá thấp nhất có thể, nếu người bán không đồng ý thì hãy tăng từng chút. Theo kinh nghiệm của các tín đồ mua sắm, nên tăng từ 20 ngàn đến 50 ngàn cho mỗi lần thương lượng.

4. Trở thành người vô cảm

Đừng tỏ ra quá thích một món đồ nào đó dù bạn thật sự rất muốn nó, giả vờ không ưng chỗ này chỗ kia sẽ có lợi cho bạn hơn. Song, không nên chê món đồ đó quá thậm tệ, bởi người bán sẽ đuổi khách và không muốn bán cho bạn nữa.

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Nắm được 10 bí quyết này bạn sẽ không bao giờ bị mua "hớ" - Ảnh: Internet

5. Đừng trả giá khi nhiều khách

Nên tránh trả giá khi có đông khách thì sẽ dễ thành công hơn. Bởi người bán không bao giờ muốn những vị khách khác biết giá 'vốn' của món hàng là bao nhiêu, họ có thể bán cho người sau giá cao hơn.

6. Tạo cảm tình với người bán

Có nhiều người bán sẵn sàng giảm giá cho những người thật sự muốn mua hàng. Bạn không nên cứ ngắm món này rồi lại hỏi giá cái khác liên tục vì người bán  sẽ thiếu nhiệt tình với bạn. Trong lúc thương lượng, nên giữ thái độ vui vẻ, kiên nhẫn, có thể họ sẽ bán cho bạn với giá "hữu nghị" để làm quen.

7. Chọn cửa hàng quen để mua

Bạn đã từng mua những sản phẩm ở một cửa hàng với mức giá hợp lý, nghĩa là người bán ở đây không nói thách hoặc chỉ lấy lời ít; nếu vậy thì hãy để chỗ đó là điểm đến đầu tiên mà bạn quay trở lại trong những lần mua sắm sau. Như thế sẽ tiết kiệm được thời gian mua sắm và dễ dàng mặc cả hơn so với những gian hàng lạ.

8. Nói dối một chút

Đây là mẹo rất phổ biến trong khi mua sắm, bạn hãy giả vờ như đã mua quen và biết rõ giá với món hàng đó. Ví dụ như: "Hôm trước, em mua với giá 50.000 đồng thôi", "Cửa hàng kia chỉ bán với giá 40.000 đồng mà em không mua"...

9. Tìm lỗi của sản phẩm

Chỉ ra vài lỗi nhỏ của món hàng như đường may không đẹp, dính dơ hay bám bụi... Những lỗi nhỏ này sẽ giúp bạn mua được với giá tốt nhất.

10. Lợi thế đám đông

Hãy đi ít nhất 2 người và hai người cùng trả giá, điều này sẽ giúp bạn áp đảo tâm lý người bán và giúp bạn thành công trong việc mua được món hàng mong muốn.

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