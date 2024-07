Hiện Công an địa phương đang điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của người đàn ông nằm bên trường.

Theo thông tin từ báo Bình Thuận: Công an huyện Bắc Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ở xã Bình An.

Vào khoảng 7giờ sáng nay (13 /7), người dân ở thôn An Bình, xã Bình An, huyện Bắc Bình đi làm rẫy phát hiện 1 tử thi đang nằm trên đường. Người dân đã báo vụ việc cho chính quyền địa phương. Nhận tin báo Công an huyện Bắc Bình đã tổ chức lực lượng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và trưng cầu pháp y để điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là T.V.K (SN 2001, trú xã Bình An, huyện Bắc Bình). Tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một chiếc kềm cộng lực và 3 sợi dây điện đã bị cắt đứt.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại Vĩnh Long cũng có một trường hợp tương tự: Ngày 18.5, Công an H.Long Hồ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ 1 người đàn ông tử vong gần trụ điện ở địa phương.

Vào khoảng 4 giờ 15 cùng ngày, Công an xã Thanh Đức (H.Long Hồ) tiếp nhận tin báo của người dân về một người đàn ông được phát hiện đã tử vong, nằm sát chân trụ điện ven QL57, thuộc địa phận ấp Thanh Hưng, xã Thanh Đức, H.Long Hồ.

Theo các nhân chứng cho biết, vào thời gian trên, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực trụ điện trên, sau đó xảy ra sự cố mất điện. Nhân viên điện lực đã đến kiểm tra thì phát hiện có 1 người nằm dưới đất, đã tử vong nên trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nơi người đàn ông tử vong có chiếc xe đạp và 1 ba lô bên trong có cuộn dây đồng, kiểm tra túi áo nạn nhân còn có 1 cây kìm.

Kết quả xác minh, nạn nhân là anh P.Q.V. (36 tuổi, ở TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Nghi vấn anh V. đã trèo cắt trộm dây điện và bị ngã, dẫn đến tử vong.

Cháy kinh hoàng: 8 ngôi nhà liền kề bị thiêu rụi, hàng chục người bỗng chốc mất nhà cửa Vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa nay, tại một ngôi nhà ở giữa dãy nhà xảy ra hỏa hoạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-thuan-ieu-tra-nguyen-nhan-tu-vong-bat-thuong-cua-nguoi-an-ong-nam-ben-day-ien-bi-cat-ut-690427.html