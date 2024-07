Nhiều người đi đường và một số người trong đoàn rước dâu đã nhanh chóng chạy đến can ngăn sự việc. Trong khi đó, cũng có vài người đuổi theo tài xế xe ben.

Được biết, vụ việc trên xảy ra tại khu vực Km 3, thuộc phường Tân An. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND phường Tân An cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể về vụ việc.

Hiện trường vụ việc (Ảnh:PLO)

"Tôi đang hỏi lại anh em công an phường để nắm thông tin. Khi có thông tin sẽ báo lại sau", lãnh đạo UBND phường Tân An nói.

Theo người dân, sau khi chú rể đánh tài xế và được can ngăn, hai bên đã bình tĩnh cùng thỏa thuận, giải quyết vụ việc.

Một nguồn tin khác của PLO, cho biết sau khi nắm thông tin, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Công an TP Buôn Ma Thuột đã tới hiện trường để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, khi Cảnh sát giao thông tới nơi, hai bên đã rời khỏi hiện trường.

“Hiện, chúng tôi đang truy xuất camera an ninh và thu thập các hình ảnh liên quan để làm rõ vụ việc, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng”, nguồn tin cho biết.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại TP. HCM cũng xảy ra một trường hợp tài xế mất kiểm soát đánh người: Ngày 11-7, đại diện Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã mời tài xế đánh người phụ nữ đi xe máy trên đường Trường Chinh (quận Tân Phú) lên làm việc.

Khi đến trước khu vực đài tưởng niệm, do đường đông đúc và giờ cao điểm, các xe đang nối đuôi nhau đến giao lộ Trường Chinh - Cộng Hòa.

Bà H. đã cho xe len lỏi vào giữa 2 ô tô, và giữa bà H. có lời qua tiếng lại với nam tài xế tên T.T.C. (66 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cầm lái ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều.

Do tức giận, nam tài xế đã dừng xe và dùng tay đánh vào mặt của bà H. 2 cái làm bà và cháu bé té ngã xuống đường bị sây sát ở chân và cháu bé bị bầm ở trán. Sau khi đánh người phụ nữ, tài xế C. đã bỏ mặc người phụ nữ lên xe và di chuyển về Bình Dương.

Riêng bà H. sau khi bị đánh ngã cũng đã tự điều khiển xe máy đi về TP Thủ Đức và không đến cơ quan công an địa phương trình báo vụ việc.

Đội cảnh sát giao thông An Sương đã phối hợp với Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú mời bà H. lên trụ sở Công an phường làm việc.