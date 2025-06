Nguyên nhân vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo báo Thanh Niên, tối 6/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Thanh Bình, P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài (Bình Phước) giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm BS 82F-000.18 lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ TP.Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông.

Đến ngã ba giao nhau với đường Phan Bội Châu, thuộc khu phố Thanh Bình, P.Tân Bình (TP.Đồng Xoài) bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy BS 93T1-5279 do ông Nguyễn Văn Ẩn (48 tuổi, quê Cà Mau) cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến ông Ẩn bị ngã xuống đường, bị xe khách cán qua người, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân vị tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ xe khách va chạm với xe máy khiến 1 người tử vong. Cụ thể theo thông tin báo Dân Trí, lúc 19h45 ngày 3/6, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 50H-932.xx của nhà xe Việt Tân Phát do ông Nguyễn Văn Đức (SN 1972, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi xe đi đoạn qua xã Ia Blang, huyện Chư Sê xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 81AA-881.xx, do anh L.D.H. (SN 1990, trú tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) đang đi cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến anh H. bị tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-phuoc-va-cham-voi-xe-khach-giuong-nam-nguoi-dan-ong-di-xe-may-tu-vong-tai-cho-733033.html