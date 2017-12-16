Bình Dương: Người đàn ông nghi bị sát hại, chặt đầu vứt vào thùng rác

Đời sống 16/12/2017 15:58

Phát hiện bọc nilon đen khả nghi nên mở ra xem, người phụ nữ nhặt ve chai bàng hoàng phát hiện một đầu người bên trong.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 12 giờ 30 hôm nay (16/12) trước khách sạn Hoa Sứ thuộc khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, một người phụ nữ nhặt ve chai phát hiện bọc nilon đen khả nghi nên mở ra xem. Khi mở ra, chị bàng hoàng phát hiện một đầu người bên trong nên lập tức thông báo cho những người dân gần đó.

Bình Dương: Người đàn ông nghi bị sát hại, chặt đầu vứt vào thùng rác - Ảnh 1
Chiếc ba lô chứa đầu người - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy lời khai và điều tra sự việc, theo Tuổi Trẻ. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận định đầu người là nam giới khoảng 35 tuổi. Theo nhận định ban đầu, người này có thể bị sát hại rồi chặt đầu ném vào thùng rác.

Đến 14 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo quan sát, khu vực phát hiện vụ việc có nhiều khu công nghiệp và rất đông người qua lại, tập trung nhiều công nhân sinh sống.

Bình Dương: Người đàn ông nghi bị sát hại, chặt đầu vứt vào thùng rác - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Bình Dương: Người đàn ông nghi bị sát hại, chặt đầu vứt vào thùng rác - Ảnh 3
Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

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Xác định nghi phạm giết xe ôm cướp tài sản giấu xác ở Bình Dương

Sau khi sát hại tài xế xe ôm, đối tượng lục lọi lấy tài sản rồi kéo xác nạn nhân vào bãi cỏ ven đường rồi tẩu thoát.

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