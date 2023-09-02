Bị sập bẫy của đối tượng xấu, bà N. mang 13 chỉ vàng tích góp được đi bán rồi chuyển gần 100 triệu đồng vào tài khoản mà người kia chỉ dẫn. Sau đó bà phát hiện bị lừa nên trình báo công an.

Theo thông tin từ Chuyên trang Gia Đình & Xã Hội - Báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 2/9, công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân gần 100 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 30/8, Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên) tiếp nhận đơn trình báo của bà N. (sinh năm 1951, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về việc bà có nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng nói bà N. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu bà phải chuyển tiền để phục vụ điều tra.

Do lo sợ nên bà N. đã mang 13 chỉ vàng tích góp đi bán rồi chuyển gần 100 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau đó bà N. phát hiện bị lừa nên đã tới cơ quan công an trình báo.

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Theo thông tin từ VTC News, công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người "sập bẫy", phần lớn là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Công an TP Hà Nội cho biết, để làm việc với người dân, cơ quan chức năng luôn trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Mạo danh bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 để lừa đảo Có đối tượng còn lập một đoàn người giả danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, quảng cáo dược phẩm, tổ chức các tour du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại các địa phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-doa-lien-quan-uong-day-ma-tuy-cu-ba-o-ha-noi-mat-het-13-chi-vang-tich-gop-613859.html