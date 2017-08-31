Bệnh nhân ung thư bắn chết đồng nghiệp vì đã lôi kéo mình...hút thuốc

Đời sống 31/08/2017 14:27

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, bệnh nhân đã bắn chết bạn vì cho rằng chính người này lôi kéo mình hút thuốc.

Theo thông tin trên ĐS&PL, nghi phạm là anh Mustakeem Ahmad, sống tại miền Tây Delhi, Ấn Độ, hiện đang làm đầu bếp tại nhà hàng của anh rể.

Sau khi bắn chết đồng nghiệp người Malaysia tên Inayat, Ahmad đã khai với cảnh sát rằng mình bị bác sĩ chẩn đoán ung thư vòm họng nên đã nổi giận giết chết đồng nghiệp. Nguyên do là chính anh này đã tập cho nghi phạm cách hút thuốc và sử dụng cần sa. 

Ahmad cho biết trước đây anh ta chưa bao giờ hút thuốc nhưng đã bị đồng nghiệp lôi kéo, dụ dỗ nên mới sử dụng thuốc lá và cần sa, dẫn đến hậu quả bệnh tật ngày hôm nay.

Theo Hindustian Times, sau khi được chẩn đoán ung thư, Admad đã mua một khẩu súng ngắn và luyện tập để không bắn trượt khi đối đầu với người đồng nghiệp

Bệnh nhân ung thư bắn chết đồng nghiệp vì đã lôi kéo mình...hút thuốc - Ảnh 1
Ahmad và Inayat làm việc tại nhà hàng của anh rể Admad - Ảnh: ĐS&PL

Điều tra viên Shibesh Singh nói rằng: "Ahmad và Inayat là đồng nghiệp, tuy nhiên Inayat được cho là làm việc tốt hơn, tác phong làm việc nghiêm túc nên nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của sếp".

Cách đây không lâu, Ahmad bị viêm họng mãi không khỏi nên đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ thông báo anh bị ung thư vòm họng vì hút thuốc lá quá nhiều. Nghĩ Inayat là nguyên nhân chính của sự việc, Ahmad đã lên kế hoạch giết chết đồng nghiệp.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã về làng ở Amroha, Uttar Pradesh để mua súng rồi mới quay trở lại Delhi. Trước đó, anh đã yêu cầu anh rể đuổi việc Inayat.

"Nghi phạm đến cơ quan và yêu cầu anh rể đuổi việc Inayat. Sau đó anh ta và đồng nghiệp cãi nhau kịch liệt rồi Ahmad nổ súng giết chết Inayat. Đó là tất cả những gì đã xảy ra", cảnh sát nói.

 Admad đã bị bắt vào ngày 25/8, 24 giờ sau khi sự việc xảy ra.

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