Bà Lê Thị Em, bà ngoại cháu K., nghẹn ngào kể:​ “Chốt bảo vệ thì ở đối diện nhà nên Giang vẫn hay qua chơi với cháu tôi. Bình thường rất vui vẻ còn rủ cháu qua chốt chơi, mua bánh cho ăn, ai đâu mà ngờ. Gia đình tôi với cậu Giang không có xích mích gì, không bao giờ lớn tiếng với nhau. Tiếp xúc thì thấy cậu ấy vẫn bình thường chứ không có dấu hiệu bệnh về tâm thần gì, không hiểu vì sao lại tàn nhẫn với một đứa con nít như vậy”.

Khuya 26/11, thi thể bé trai V.K., nạn nhân bị nghi phạm bảo vệ dân phố sát hại đã được đưa về nhà trên đường Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú (TP.HCM) để làm lễ mai táng. Rất đông người dân trong khu phố đã đến để chia buồn cùng gia đình.

Bố của K. đi làm xa hiện đang trên đường trở về nhà. Không có chồng ở bên, một mình chị Tuyền (mẹ của cháu K.) dù đang mang thai vẫn phải nén nỗi đau để lo hậu sự cho con trai.

“Tôi vẫn không thể hiểu vì sao người ta có thể giết con trai tôi. Nếu biết anh ta có tiền sử bệnh thần kinh đã không cho con tiếp xúc với anh ta” – chị Tuyền nói trong nước mắt.

Theo thông tin từ Công an quận Tân Phú, nhiều năm trước đây, hung thủ Hoàng Nhất Giang có tiền sử mắc chứng tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, người dân sống quanh chốt bảo vệ lại cho rằng, đối tượng Giang không có dấu hiệu bị tâm thần.

Trò chuyện với PV Thời Đại, ông Trần Công Minh, bảo vệ siêu thị mini đối diện chốt bảo vệ dân phố kể: “Do tính chất công việc giống nhau nên tôi vẫn thường trò chuyện với Giang, có lúc sang bên chốt để uống cà phê với Giang, nhưng lúc đó vẫn nói chuyện về công việc bình thường, vui vẻ. Tôi thấy cậu ấy còn rất thân thiện với mấy đứa nhỏ, chứ không thấy dấu hiệu bệnh tâm thần gì cả”.

“Hôm qua đang ngồi trong shop thì bỗng nhiên tôi thấy thằng bé K. ôm cổ máu, gục ngã ở con hẻm kế bên shop. Mọi người nhanh chóng đưa thằng bé đến bệnh viện, lúc đó tôi mới chạy sang chốt bảo vệ hỏi Giang: ‘Ủa ai làm gì thằng nhỏ vậy?’. Giang cười mỉm, lắc đầu không trả lời” - ông Minh bàng hoàng nói tiếp.

Bà Tư, người chứng kiến cảnh cháu K. bị sát hại vẫn chưa hết ám ảnh, kể: “Tôi đang ngồi trong nhà thì cháu K. đến mua đồ. Ngay lập tức, Giang xuất hiện và ra tay giết hại cháu. Tôi chết đứng, la lên. Sau khi thằng bé gục xuống đường, thằng Giang còn đứng trước chốt bảo vệ nhịp chân, nhìn rất ghê rợn. Nghe đâu thằng Giang này từng ở trong trại tâm thần Lê Minh Xuân 6 tháng”.

Theo thông tin đã đăng tải, khoảng 13 giờ chiều 26/11, cháu N.H.V.K. (6 tuổi) bị bảo vệ dân phố Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) sát hại tại đường Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú (TP.HCM).

Trong buổi tối cùng ngày, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Giang để điều tra làm rõ vụ án mạng.