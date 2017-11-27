Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại dã man: Xót xa cảnh mẹ mang thai sắp sinh nén nỗi đau lo tang lễ cho con

Đời sống 27/11/2017 14:54

Bà ngoại của bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại cho biết, vì nhà đối diện chốt dân phòng nên Giang - kẻ thủ ác trong vụ việc đang gây xôn xao dư luận - thường gọi cháu sang chơi, mua cho bánh kẹo, nhiều khi còn cho tiền.

Khuya 26/11, thi thể bé trai V.K., nạn nhân bị nghi phạm bảo vệ dân phố sát hại đã được đưa về nhà trên đường Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú (TP.HCM) để làm lễ mai táng. Rất đông người dân trong khu phố đã đến để chia buồn cùng gia đình. 

Bà Lê Thị Em, bà ngoại cháu K., nghẹn ngào kể:​ “Chốt bảo vệ thì ở đối diện nhà nên Giang vẫn hay qua chơi với cháu tôi. Bình thường rất vui vẻ còn rủ cháu qua chốt chơi, mua bánh cho ăn, ai đâu mà ngờ. Gia đình tôi với cậu Giang không có xích mích gì, không bao giờ lớn tiếng với nhau. Tiếp xúc thì thấy cậu ấy vẫn bình thường chứ không có dấu hiệu bệnh về tâm thần gì, không hiểu vì sao lại tàn nhẫn với một đứa con nít như vậy”.

Bố của K. đi làm xa hiện đang trên đường trở về nhà. Không có chồng ở bên, một mình chị Tuyền (mẹ của cháu K.) dù đang mang thai vẫn phải nén nỗi đau để lo hậu sự cho con trai.

Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại dã man: Xót xa cảnh mẹ mang thai sắp sinh nén nỗi đau lo tang lễ cho con - Ảnh 1
Bà Em không ngờ đối tượng Giang lại ra tay sát hại cháu mình - Ảnh: Internet

“Tôi vẫn không thể hiểu vì sao người ta có thể giết con trai tôi. Nếu biết anh ta có tiền sử bệnh thần kinh đã không cho con tiếp xúc với anh ta” – chị Tuyền nói trong nước mắt.

Theo thông tin từ Công an quận Tân Phú, nhiều năm trước đây, hung thủ Hoàng Nhất Giang có tiền sử mắc chứng tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, người dân sống quanh chốt bảo vệ lại cho rằng, đối tượng Giang không có dấu hiệu bị tâm thần.

Trò chuyện với PV Thời Đại, ông Trần Công Minh, bảo vệ siêu thị mini đối diện chốt bảo vệ dân phố kể: “Do tính chất công việc giống nhau nên tôi vẫn thường trò chuyện với Giang, có lúc sang bên chốt để uống cà phê với Giang, nhưng lúc đó vẫn nói chuyện về công việc bình thường, vui vẻ. Tôi thấy cậu ấy còn rất thân thiện với mấy đứa nhỏ, chứ không thấy dấu hiệu bệnh tâm thần gì cả”.

Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại dã man: Xót xa cảnh mẹ mang thai sắp sinh nén nỗi đau lo tang lễ cho con - Ảnh 2
Chồng chưa về đến nhà, chị Tuyền dù đang mang thai vẫn cố gắng gượng lo tang lễ cho con trai - Ảnh: Internet

“Hôm qua đang ngồi trong shop thì bỗng nhiên tôi thấy thằng bé K. ôm cổ máu, gục ngã ở con hẻm kế bên shop. Mọi người nhanh chóng đưa thằng bé đến bệnh viện, lúc đó tôi mới chạy sang chốt bảo vệ hỏi Giang: ‘Ủa ai làm gì thằng nhỏ vậy?’. Giang cười mỉm, lắc đầu không trả lời” - ông Minh bàng hoàng nói tiếp.

Bà Tư, người chứng kiến cảnh cháu K. bị sát hại vẫn chưa hết ám ảnh, kể: “Tôi đang ngồi trong nhà thì cháu K. đến mua đồ. Ngay lập tức, Giang xuất hiện và ra tay giết hại cháu. Tôi chết đứng, la lên. Sau khi thằng bé gục xuống đường, thằng Giang còn đứng trước chốt bảo vệ nhịp chân, nhìn rất ghê rợn. Nghe đâu thằng Giang này từng ở trong trại tâm thần Lê Minh Xuân 6 tháng”.

Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại dã man: Xót xa cảnh mẹ mang thai sắp sinh nén nỗi đau lo tang lễ cho con - Ảnh 3
Bà Tư, người chứng kiến cảnh Giang sát hại cháu K., vẫn chưa hết ám ảnh - Ảnh: Internet

Theo thông tin đã đăng tải, khoảng 13 giờ chiều 26/11, cháu N.H.V.K. (6 tuổi) bị bảo vệ dân phố Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) sát hại tại đường Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú (TP.HCM). 

Trong buổi tối cùng ngày, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Giang để điều tra làm rõ vụ án mạng. 

TP.HCM: Bé 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại dã man khi đi mua bánh, sau khi gây án hung thủ làm điều khiến ai cũng sợ hãi

TP.HCM: Bé 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại dã man khi đi mua bánh, sau khi gây án hung thủ làm điều khiến ai cũng sợ hãi

Đang trên đường đi mua bánh, bé K. bị một bảo vệ dân phố khống chế, dùng dao sát hại.

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