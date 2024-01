Bác sĩ Thành, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi, cho biết phẫu thuật vi phẫu tổn thương tạo hình vùng mặt ở cháu bé gặp nhiều khó khăn do tổn thương dập nát, khuyết da, nhiều dị vật bẩn, ống lệ đạo có kích thước rất nhỏ, thành mỏng nên đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu cũng như phương tiện phẫu thuật hiện đại.

Sau ca phẫu thuật, bé trai tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Trưởng kíp Vi phẫu, cho biết ở người lớn, vết thương do chó cắn hay gặp ở chân và tay, nhưng ở trẻ em do độ cao tầm mặt của các em bé thường ngang với tầm miệng và chân của chó, do đó xác suất bị tổn thương ở vùng mặt là khá cao.

Vết thương mặt do chó gây ra thường là vết cắn xé do răng, vết rách nát do cào xước của móng vuốt và những vùng tụ máu do va đập. Hình ảnh điển hình của vết thương chó cắn là một vùng giải phẫu rộng lớn bị rách nát, xảy ra ở nhiều vị trí, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan quan trọng vùng mặt như mắt, mũi, miệng, tai… Đặc biệt vết thương do chó cắn dễ bị nhiễm các loại tạp khuẩn, nhiễm virus bệnh dại từ nước bọt của chó và nhiễm uốn ván từ móng vuốt chó.… Vì thế, việc điều trị vết thương do chó gây ra thường rất phức tạp, tốn kém, thường để lại những di chứng ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chức năng khuôn mặt.