Vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương vào chiều ngày 27/7.

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, vào chiều 27/7, em Phan Văn An (10 tuổi) ở xóm 4, xã Thanh Tùng cùng 3 em nhỏ khác rủ nhau đi vực Cối, xã Thanh Hà để tắm.

Trong quá trình tắm, em An đã bị đuối nước. Một em đi cùng phát hiện sự việc tìm cách cứu hộ không thành công, liền chạy lên kêu người khai thác keo trên núi xuống cứu. Tuy nhiên, em An đã chìm dưới suối.

Sau đó, lực lượng chức năng xã Thanh Hà cùng người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm, dùng câu vương để rà và vớt được thi thể em An lúc9 19h cùng ngày.

Cháu An là con đầu trong gia đình có 2 anh em.

Thác Cối là địa điểm xảy ra vụ đuối nước - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, theo thông tin từ VOV, một sự việc tương tự xảy ra vào chiều ngày 26/7, bé gái T.B.Tr (11 tuổi, quê Nghệ An) và bé trai L.T.L (12 tuổi, quê Ninh Bình) cùng một bạn khác đến hồ nước sau chợ Bình An (phường Bình An, TP.Dĩ An), để chơi và tắm. Sau đó, bạn cùng đi đã ra về, để lại hai em Tr. và L. tiếp tục vui chơi tại hồ.

Đến tối, khi gia đình không thấy hai con trở về, họ đã đến khu vực hồ nước để tìm kiếm. Phát hiện dép của các em trên bờ, gia đình đã hô hoán và báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP.Dĩ An đã nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của hai em nhỏ đã được tìm thấy dưới hồ nước sâu.

Hiện, Công an TP.Dĩ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không nên tự ý đến những khu vực nguy hiểm để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

