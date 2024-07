Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình đối với Nguyễn Văn Công để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 22-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

Trước đó, chiều 21-7, anh NVB (27 tuổi) và Nguyễn Văn Công (27 tuổi, cùng ngụ xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My) nhậu tại nhà chị NTA (30 tuổi, ở xã Trà Giáp).

Nguyễn Văn Công bị tạm giữ để điều tra về hành vi “giết người”. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM.

Trong cuộc nhậu, do nhớ lại chuyện cũ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách đố, xô xát lẫn nhau. Đến khoảng 18 giờ, Công vào phía trong nhà chị A lấy một con dao, chạy ra chém vào vùng ngực trái anh B khiến nạn nhân tử vong.

Theo báo Dân Việt đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hà Lai Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng Công an huyện Bắc Trà My tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường vụ án.

Qua làm việc tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

Hiện Công an tỉnh đang tạm giữ Công để điều tra về hành vi giết người.

‘Bắt nóng’ đối tượng nổi lòng tham nên đánh, trói tay chủ quán cà phê cướp tài sản ở Vĩnh Long Thanh thấy chủ quán cà phê là chị N.T.B.M (35 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) đang ngồi một mình, trên người có nhiều tài sản, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-nong-doi-tuong-vac-dao-chem-chet-ban-do-mau-thuan-tren-ban-nhau-o-quang-nam-692046.html