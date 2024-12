Theo báo Người Lao Động, sáng 14-12, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết vừa truy bắt nhanh và bàn giao Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và Trác Huỳnh An Thành (SN 2007, con ruột Trung) - cùng ngụ xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang - cho Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Hai đối tượng Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và Trác Huỳnh An Thành (SN 2007, con ruột Trung) khi bị bắt. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin ban đầu từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 16h ngày 12-12, tại một nhà trọ cho thuê ở thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, anh N.V.Q. (29 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức uống rượu với 4 người. Trong lúc nhậu, ông N.V.P. (49 tuổi, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và ông Trác Huỳnh An Trung phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, được mọi người can ngăn thì ông Trung điều khiển xe máy bỏ đi.