Hơn 6 năm trước, Trần Hoàng Tú dùng dao cắt giấy gây thương tích cho bạn gái rồi bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 26/5, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt giữ Trần Hoàng Tú (43 tuổi, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, tháng 1/2019, Tú nghi ngờ bạn gái là chị M. quen với người đàn ông khác nên hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, Tú đã dùng dao cắt giấy gây thương tích cho chị M. với tỉ lệ thương tích 15%.

Đối tượng Trần Hoàng Tú (43 tuổi, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Sau khi gây án, Tú bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau (cũ) ra quyết định khởi tố bị can và truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Mới đây, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau có thông tin Tú đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước bắt giữ Tú khi đang lẩn trốn tại phường này.

Cũng trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng vừa bắt đối tượng sát hại người tình trong phòng trọ. Cụ thể theo thông tin báo Dân Trí, tối 24/5, chủ nhà trọ ở xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) phát hiện chị T.K.L. (22 tuổi) tử vong tại phòng trọ nên trình báo công an địa phương.

Sau khi xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại chị L. là Châu Văn May (31 tuổi, ngụ tại thị xã Giá Rai). Qua điều tra bước đầu, May và chị L. có quan hệ tình cảm và không có nghề nghiệp ổn định. Do mâu thuẫn, May đã dùng tay bóp cổ chị L. dẫn đến tử vong.

