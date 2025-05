Do mâu thuẫn tình cảm, Hoa đã dùng dao đâm ông P nhiều nhát khi nạn nhân đang ngủ. Thấy ông P bất động, Hoa khóa cửa và bỏ đi.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, tối 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) để điều tra về hành vi giết người.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước đó, ngày 18/5, người dân phát hiện ông Trần Đắc P (47 tuổi, ngụ cùng huyện) tử vong bất thường trong phòng ngủ, với nhiều vết thương trên người.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra.

Theo VNExpress, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân đã chết nhiều ngày trước. Điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, cảnh sát xác định Hoa là nghi can. Ban đầu cô không thừa nhận hành vi nhưng sau đó khai cả hai có quan hệ tình cảm. Gần đây phát sinh mâu thuẫn, Hoa lên kế hoạch sát hại người tình.

Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) tại cơ quan công an. Ảnh: VNExpress.

Khuya 14/5, đợi lúc ông Phong ngủ, Hoa dùng dao đâm người tình hàng chục nhát. Gây án xong, Hoa khóa cửa nhà, bỏ đi.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

