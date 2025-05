Bắt đối tượng lập hàng chục facebook ảo để lừa bán thiết bị điện tử, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 1 đối tượng nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và cả nước bằng hình thức mua bán thiết bị điện tử qua mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin VOV , văn phòng CQ CSĐT vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CA TP Đà Nẵng và Công an thị trấn Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang bắt giữ Huỳnh Trường Anh, 29 tuôi, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại tỉnh Hậu Giang về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của đối tượng là tạo lập và sử dụng hàng chục tài khoản mạng xã hội ảo với lượng người theo dõi lớn và tương tác mạnh để tạo uy tín cho tài khoản; đồng thời dùng sim rác để thu thập, mua bán nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để luân chuyển dòng tiền chiếm đoạt được. Ngoài ra, đối tượng còn thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh, qua mặt cơ quan công an… Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 5/2025, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng An ninh mạng, Công an TP Đà Nẵng đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi này là Huỳnh Trường Anh 29 tuôi, quê ở xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại tỉnh Hậu Giang.

Lập facebook ảo để lừa bán thiết bị điện tử, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Ảnh: VOV.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 8/5/2025, tổ công tác của Công an Đà Nẵng đã phối hợp Công an thị trấn Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang) bắt giữ Huỳnh Trường Anh. Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an phát hiện và tạm giữ máy vi tính, một số thẻ ngân hàng, một số tài sản và tài liệu nghi vấn liên quan đến vụ việc. Qua đấu tranh, bước đầu Anh khai nhận đã sử dụng các thiết bị trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.