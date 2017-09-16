Bất chấp mưa bão chàng trai vẫn nằm lăn ra đường: Biết ra nguyên nhân, ai cũng té ngửa

Đời sống 16/09/2017 08:56

Cãi nhau với người yêu và không còn cách nào để cứu vãn tình thế, chàng trai đột ngột nằm lăn ra đường để... "ăn vạ".

Hình ảnh nam thanh niên mặc áo sơ mi kẻ sọc nằm lăn ra đường trong đêm mưa bão vì cãi nhau với bạn gái được một fanpage đăng tải khiến nhiều người không khỏi sốc.

Kèm theo hình ảnh là dòng trạng thái:

"Tình hình là giận dỗi ở Giải Phóng street, đôi này chắc chia tay, đứng dưới mưa cả tiếng rồi.

Thanh niên còn giả ngất, còn cô gái quá cứng.

Các bạn đã bao giờ đau khổ thế này chưa?

Làm đàn ông thật khổ quá đi mà, ngất ngay ngoài đường mà không ai thương".

Bất chấp mưa bão chàng trai vẫn nằm lăn ra đường: Biết ra nguyên nhân, ai cũng té ngửa - Ảnh 1
Hình ảnh đôi nam nữ cãi nhau giữa trời mưa bão khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc  - Ảnh: Internet

Theo người đăng tải bức ảnh, sự việc xảy ra tại đường Giải Phóng (Hà Nội). Không rõ nguyên nhân vì sao mà đôi tình nhân trẻ tuổi lại cãi nhau hàng tiếng đồng hồ giữa lúc trời đang mưa lớn. 

Dường như lỗi lầm thuộc về chàng trai nên anh ta liên tục kéo tay, nài nỉ và dùng nhiều cách khác nhau để thuyết phục bạn gái.

Đáp lại tất cả những lời nài nỉ, thậm chí là than khóc của nam thanh niên, cô gái chẳng chút động lòng.

Không còn cách giải quyết nào khác, anh người yêu liền "giả vờ ngất", lăn đùng ra đường để níu kéo.

Nhưng kết quả là... cô gái vẫn chỉ đứng yên, mặc kệ chàng trai đang nằm trên đường trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau khi bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng thi nhau "ném đá" cặp đôi trẻ trong câu chuyện này. 

Không ít người chỉ trích hành động làm mất bản lĩnh đàn ông của chàng trai: “Đàn ông con trai, sao lại hành động yếu đuối như thế trước mặt phụ nữ”, “Thật mất mặt cánh đàn ông, có nhiều cách níu giữ tình yêu sao phải làm vậy?’, “Yêu thì yêu, không yêu thì thôi, việc gì phải khổ như vậy?”.

Bất chấp mưa bão chàng trai vẫn nằm lăn ra đường: Biết ra nguyên nhân, ai cũng té ngửa - Ảnh 2
Bức ảnh về cuộc cãi vã của cặp đôi dưới trời mưa to thu hút rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Cô người yêu lạnh lùng và vô tâm cũng nhận được rất nhiều lời trách móc: “Sai hay đúng, ngồi lại với nhau mà nói chuyện. Loại con gái đến thể diện của người thân thương nó, nó còn không xem ra gì, thì sau này có lấy nhau về cùng khổ cả đời”.

Tài khoản H.Y. bức xúc bình luận: “Chàng trai hay cô gái hãy tự biết chăm lo cho mình, trong cuộc sống sẽ chẳng có ai lo được cho mình mọi lúc mọi nơi. Hãy tự bảo vệ mình vì mình có làm sao thì người sinh thành ra mình hoặc người mình nặn ra sẽ khổ lắm”.

Tuy nhiên, một số người vẫn có suy nghĩ khác về hành động của chàng trai, tài khoản Hien Nguyen hài hước kể: "Lão nhà mình còn làm đổ xe xuống rãnh, tự bôi bẩn quần áo. Giả vờ anh bị tai nạn để đỡ bị bỏ. Chưa kể đi bộ 5 - 6km đến nhà mình giữa đêm đông. Haizzz! Thế mà đã 6 năm trôi qua. Con trai mình cũng sắp đi học đến nơi rồi".

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