Bạn sẽ tiết kiệm được số tiền “khủng” khi mua quần áo theo cách này

Một số bí quyết cực kỳ đơn giản dưới đây sẽ giúp ích cho bạn về vấn đề này.

Đây là cách làm tốt nhất để bạn kiểm soát lượng tiền chi tiêu mà mình đang có được. Bởi lẽ, khi bạn đặt giới hạn một khoản tiền nhất định để mua sắm quần áo, bạn sẽ không phải “vung tay quá trán” khi bị cuốn hút bởi nhiều bộ cánh đẹp mắt. Trong khi đó, mua sắm bằng cách “cà thẻ” chỉ thỏa mãn đam mê mua sắm tức thời của bạn, nhưng sẽ gây nên gánh nặng về tài chính cho bạn lúc sau này.

Nếu bạn cần mua những món đồ cơ bản để mặc lót bên trong,chẳng hạn như áo hai dây, ba lỗ hay áo thun trơn, đừng quá tốn kém vào những thương hiệu đắt tiền. Hãy chọn những sản phẩm bình dân và phổ biến vì cuối cùng thì bạn cũng mặc lót chúng bên trong nên không ai nhìn thấy. Thay vào đó, hãy đầu tư tài chính cho những bộ quần áo mặc bên ngoài sẽ hợp lý hơn nhiều.

Mua sắm trực tuyến

Hiện nay có rất nhiều website bán quần áo của nước ngoài gửi hàng trực tiếp về Việt Nam, hoặc bạn cũng có thể đặt qua các nơi chuyên nhận mua hàng nước ngoài với chi phí chênh lệch không quá cao. Bạn có thể canh vào dịp giảm giá, hoặc tìm kiếm trong những trang chuyên bán hàng giảm giá để mua được những món hàng chất lượng cao mà giá cả vô cùng hợp lý.

Bạn nên nhớ rằng, chọn mua những thương hiệu tốt, chất lượng quần áo tốt cũng giúp cho bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể vì chúng rất bền.

Mua hàng second-hand

Nhiều phụ nữ là tín đồ của hàng second-hand bởi độ độc đáo và giá thành hợp lý của nó. Nếu có thời gian, bạn có thể chịu khó dạo quanh những khu chợ đầu mối chuyên bán hàng “sida”, cộng thêm chút kỹ năng trả giá, bạn sẽ luôn kiếm được những bộ quần áo hoàn hảo.

Mua quần áo của mùa thời trang trước

Khi khả năng tài chính eo hẹp mà nhu cầu mua sắm lại cao,t? việc canh hàng "sale" của những món hàng của mùa trước là một tính toán khôn ngoan. Nếu chỉ chạy theo mùa, theo mốt thôi, bạn luôn luôn phải mua hàng với giá cao nhất. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn chờ đợi đến cuối mùa, không ít thì nhiều bạn cũng sẽ vớ được rất nhiều món với giá cực hời.

Tuy nhiên, bạn cũng nên theo dõi các xu hướng thời trang của năm tới để biết chắc những sản phẩm mình mua còn hợp mốt với mùa thời trang sắp đến khoảng vài tháng. Như vậy sẽ tránh lãng phí tiền bạc mà bạn vẫn có được bồ quần áo đẹp và hợp thời trang.

Làm thân với nhân viên bán hàng

Ngoài những cách tiết kiệm chi phí mua sắm quần áo nói trên, bạn cũng nên làm thân quen với những nhân viên bán hàng ở đó. Bạn không chỉ cảm thấy vui vẻ hơn mỗi lần tới mua hàng mà sau này còn có thể có những “tin mật” về các đợt "sale" lớn hay đợt hàng mới về.