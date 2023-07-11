Vụ việc xảy ra ở tỉnh Quảng Bình, khi một nhóm thanh niên đang chơi bóng chuyền thì bóng văng ra xa, người chơi theo luật đi nhặt bóng thì phát hiện thi thể dưới một bụi cây.

Dẫn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, tối 10/7, lãnh đạo UBND xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cho biết, chiều tối ngày 9/7, người dân trong xã vừa phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong bên đường tỉnh lộ 561 thuộc thôn Tân Nẫm, xã Cự Nẫm.

Theo thông tin ban đầu, khi một nhóm thanh niên trong thôn đang chơi bóng chuyền thì quả bóng văng ra khá xa, nên người chơi theo nhặt bóng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Lúc tới nơi, người dân mới tá hỏa phát hiện thi thể 1 nam giới trong bụi cây đang trong thời gian phân huỷ. Ngay lập tức người dân trình báo lên chính quyền địa phương.

Theo tạp chí Người Đưa Tin, sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Cự Nẫm đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh sự việc và thông báo Công an huyện Bố Trạch đến làm các thủ tục có liên quan.

Nạn nhân sau đó được xác định là em Nguyễn Văn C., SN 1999, trú tại thôn Sen Nẫm, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó em C. mượn xe máy của bạn cùng thôn đi chơi, rồi không thấy về.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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