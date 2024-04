Người gây ra trọng án do bị thương nặng nên đang được cấp cứu trong bệnh viện dưới sự giám sát của công an.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Sáng 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi) sống như vợ chồng với bà L.T.T.L (33 tuổi; ngụ xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Khoảng 21 giờ đêm 19-4, sau khi đi nhậu về thì Hùng và bà L. xảy ra cự cãi. Bà L. sau đó đi ra khỏi nhà.

Hiện trường vụ việc đang được công an khám nghiệm điều tra (Ảnh: Giao Thông)

Trong lúc đang nằm trên võng thì Hùng bị Lê Hào Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Hữu Nghĩa (24 tuổi; ngụ xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) xông vào đánh vào đầu.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Bất ngờ bị đánh, Hùng vùng dậy chụp lấy dao thái lan đâm Lê Hồ Vũ và Nguyễn Hữu Nghĩa tử vong tại chỗ.

Hùng sau đó bị công an bắt giữ. Do bị thương ở đầu, nghi phạm được đưa đi điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an.

Theo người thân của nạn nhân, Lê Hồ Vũ là em ruột của L.T.T.L (người đang sống chung với Hùng).

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh làm rõ.

