Tối 21/12, đại diện UBND phường Nam Hải (Hải An, Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND phường Nam Hải cho biết, Công an quận Hải An, Công an phường Nam Hải đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 21/12 tại đường Ngô Gia Tự, đoạn chợ Nam Hải (chợ hải sản lớn trên địa bàn quận Hải An).

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm này, 2 người đàn ông xảy ra xô xát, rượt đuổi trên đường. Sau đó, một người bị đâm, ngã gục tại chỗ. Nạn nhân là ông Đ (trú phường Tràng Cát, Hải An), làm việc tại chợ Nam Hải.

Đại diện UBND phường Nam Hải cho biết, nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tình trạng rất nguy kịch. Đến tối cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày vào tối 20/12, anh TVL, NTV (cùng 21 tuổi, quê Bình Định), làm nghề điện nước và một số người khác tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ tại hẻm đường 147, phường Phước Long B.

Trong lúc ăn nhậu, V cho rằng L nói nhiều quá nên bực tức. Từ đó cả hai lời qua tiếng lại.

Sau đó cả nhóm về nhà ngủ và trong khi L đang nằm võng trong phòng trọ thì V dùng dao tấn công khiến L bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, L đã tử vong và V cũng bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

