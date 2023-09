Từ khi xuất hiện, son handmade, hay được gọi là son nhà làm, đã được đông đảo phái đẹp ưa chuộng. Mặc dù nó không chứa nhiều thành phần hóa học và lượng chì như những loại khác nhưng điều này không phải là chúng cũng hoàn toàn an toàn. Dưới đây là một số tác hại của việc dùng son handmade chị em nên biết.

Dị ứng

Tuy nguy cơ mắc dị ứng khi dùng son handmade thấp hơn so với các loại son chứa nhiều chất hóa học khác, nhưng điều này không có nghĩa là loại son này tuyệt đối an toàn. Bởi vì một số thành phần trong son có thể gây ra dị ứng nếu quá hạn sử dụng hay được làm từ nguyên liệu kém chất lượng. Do đó, những người từng có tiền sử mắc dị ứng tuyệt đối nên xem kỹ nguồn gốc của son trước khi dùng.