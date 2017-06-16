Từ khi xuất hiện, son handmade , hay được gọi là son nhà làm, đã được đông đảo phái đẹp ưa chuộng. Mặc dù nó không chứa nhiều thành phần hóa học và lượng chì như những loại khác nhưng điều này không phải là chúng cũng hoàn toàn an toàn. Dưới đây là một số tác hại của việc dùng son handmade chị em nên biết.

Tuy nguy cơ mắc dị ứng khi dùng son handmade thấp hơn so với các loại son chứa nhiều chất hóa học khác, nhưng điều này không có nghĩa là loại son này tuyệt đối an toàn. Bởi vì một số thành phần trong son có thể gây ra dị ứng nếu quá hạn sử dụng hay được làm từ nguyên liệu kém chất lượng. Do đó, những người từng có tiền sử mắc dị ứng tuyệt đối nên xem kỹ nguồn gốc của son trước khi dùng.

Hạn sử dụng ngắn = nhanh hư, nấm mốc

Hầu hết nguyên liệu để làm son handmade thường có thời gian bảo quản rất ngắn, dễ hư, nấm mốc… Do đó, việc sử dụng phải những thỏi son đã hết hạn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thậm chí, nó không chỉ gây dị ứng ở môi mà còn lan ra mặt và các vùng da tiếp xúc với son.

Không chỉ phần da, các chất độc hại có thể thấm vào bên trong cơ thể và gây ra các bệnh nguy hiểm.

Nguy cơ nhiễm độc, ung thư

Một số loại son môi handmade được chế biến theo quy trình không đúng cách. Thưc tế, mỹ phẩm có thành phần từ nước và tinh dầu như son tự chế nhất thiết phải sử dụng các chất dung môi. Nhưng, chỉ một thay đổi nhỏ về chất cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì lý do này, loại son handmade gây ra mối nguy hại về lâu dài cho người dùng như nhiễm độc da, tổn thương nội tạng nếu nuốt phải, thậm chí là ung thư…

Son handmade cũng chứa hóa chất

Mặc dù được quảng cáo làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên nhưng trong thực tế thì không có bất kỳ cơ quan chức năng nào xác định chính xác thành phần của chúng. Do đó, son handmade hoàn toàn có khả năng chứa chất hóa học.

Bên cạnh đó, việc tự pha chế và sử dụng hóa chất để sản xuất các loại son trôi nổi đều không đảm bảo về chất lượng.

Vì thế, phái đẹp phải thật cẩn thận và kiểm tra kỹ nguồn gốc để tránh hậu quả nghiêm trọng.