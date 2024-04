Do mâu thuẫn về việc đất đai, người đàn ông đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi cầm dao đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trường (SN 1990; ngụ xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, giữa gia đình Trường và bà Nguyễn Thị T. (SN 1956, cô ruột của Trường) có mâu thuẫn về đất đai.

Nguyễn Minh Trường tại cơ quan điều tra (Ảnh: Người Lao Động)

Tối 16-4, sau khi đi nhậu về, Trường nghe bà T. chửi gia đình mình nên đi vào bếp lấy cây dao rồi đi qua nhà bà T. (sát vách nhà Trường).

Thấy bà T. đang nằm trên võng, Trường đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi cầm dao đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.

Bà T. được mọi người đưa đến Bệnh viên Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà T. đã tử vong ngay trong đêm.

Trước đó theo thông tin từ báo Pháp Luật con trai tấn công khiến cha ruột tử vong ở Hóc Môn:

Người dân thấy người đàn ông tên LĐQ (hơn 50 tuổi) gục chết ở tầng trệt căn nhà, gần đó là người con trai con trai tên LAQ (chừng 20 tuổi, con ruột ông Q).

Công an xã Tân Xuân sau đó phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đưa LAQ về trụ sở để lấy lời khai làm rõ.

